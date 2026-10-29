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Technologie pas au point?
Genève relance le vote électronique avec le système de la Poste

Genève relance le vote électronique avec le système de la Poste. Le Grand Conseil a adopté une loi jeudi, ouvrant la voie à un premier test dès juin 2027 pour les Suisses de l'étranger et les personnes en situation de handicap.
Publié: il y a 6 minutes
Le Grand Conseil a plébiscité le texte par 78 voix contre 8 lors de la séance de jeudi soir.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Après l'arrêt de son propre système de vote électronique, Genève veut pouvoir utiliser celui de la Poste. Le Grand Conseil a accepté jeudi soir, par 78 oui et 8 non, une loi dans ce sens. Le canton doit déposer son dossier début janvier pour un premier scrutin en juin.

Genève était précurseur en la matière avec le lancement de son propre système en 2003, mais il l'a supprimé pour des raisons financières en 2019. «Le canton deviendra client de la Poste. Les accords de la Confédération sont déjà en place. Le dispositif est fiable», a indiqué Frédéric Saenger, du groupe Libertés et justice sociale, rapporteur de majorité.

Technologie pas au point?

Le recours au vote électronique sera d'abord ouvert aux Suisses de l'étranger et aux personnes avec handicap visuel ou moteur. Ce troisième canal de vote sera progressivement ouvert à toute la population avec l'introduction de l'identité électronique, a ajouté le député PLR Jean-Pierre Pasquier.

Le Conseil d'Etat a demandé l'urgence jeudi sur cette loi afin de respecter les délais référendaires. Seul l'UDC a voté «non», estimant que la technologie n'est pas au point. Le vote électronique est déjà en service dans six cantons.

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