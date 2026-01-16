Dès la rentrée 2026, cinq écoles genevoises testeront un système de tronc commun pour les élèves de 9e. Ce projet pilote vise une réforme du cycle d'orientation après l'échec d'un précédent projet en 2022.

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, les réflexions autour du projet de réforme du cycle d'orientation se poursuivent. Dès la rentrée 2026, cinq établissements testeront un tronc commun pour tous les élèves de 9e année. Une variante proche d'un système hétérogène.

Confirmant une information de la Tribune de Genève, le Département de l'instruction publique (DIP) précise vendredi qu'il s'agit d'un tronc commun pour tous les élèves avec des groupes de besoin en français et en mathématiques. Les élèves ne seront ainsi plus répartis en fonction de leur niveau scolaire à la fin de l'école primaire, mais intégrés dans des classes en tronc commun.

Des premiers retours encourageants

Selon le programme enseigné dans ces matières (géométrie, algèbre, orthographe ou analyse de texte), les élèves sont séparés en trois groupes, précise le DIP. Ces groupes évolueront durant l’année, selon les besoins des élèves.

Un projet pilote est déjà mené depuis septembre dernier aux Voirets et aux Colombières. Les premiers retours sont encourageants, affirme le Département. Dès la rentrée prochaine, les cycles d'orientation de Cayla, Bois-Caran et du Renard participeront aussi à ce projet pilote.

Une réforme du cycle d'orientation est attendue suite à l'échec dans les urnes d'un projet en 2022. Annoncée pour la rentrée 2027, cette réforme pourrait prendre plus de temps en fonction de l'évolution des projets pilotes. «Il est prématuré de donner aujourd’hui une date définitive», selon le DIP.