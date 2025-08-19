Une rentrée scolaire à Genève sous le signe de l'orthographe

À Genève, la rentrée scolaire met l'accent sur l'orthographe. La conseillère d'État Anne Hiltpold annonce le retour de la dictée et des exercices spécifiques pour améliorer la maîtrise du français écrit chez les élèves.

Anne Hitpold a annoncé le retour de la dictée et d'autres exercices pour améliorer l'orthographe des élèves genevois. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La maîtrise de l'orthographe est un des points forts de la rentrée scolaire à Genève. «Quand vous voyez la façon dont les jeunes écrivent aujourd'hui, vous vous dites que vous pouvez faire mieux», a souligné mardi devant la presse la conseillère d'Etat Anne Hiltpold, responsable du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP).

Le retour de la dictée d'antan est au programme, tout comme la lecture et la mise en place d'exercices spécifiques pour apprendre aux élèves les subtilités de la langue française. Par ailleurs, l'orthographe sera corrigée à tous les cours, peu importe la discipline enseignée.

Pas une particularité genevoise

Le renforcement de cette compétence de base se traduira notamment au printemps par l'organisation d'une semaine entièrement dédiée à l'orthographe dans les établissements scolaires. Il s'agit de consolider la maîtrise de la langue écrite, qui demeure un élément essentiel à la réussite scolaire et professionnelle.

Ce souci posé par l'orthographe n'est pas une particularité genevoise. Une récente étude du Service de la recherche en éducation (SRED) avait mis en relief un niveau de français insuffisant chez les élèves romands. Un constat qui a poussé plusieurs cantons romands à renforcer l'apprentissage du français.

Téléphones bannis

L'autre nouveauté de cette rentrée est l'interdiction des téléphones portables dans les établissements de l'enseignement obligatoire, en tout temps. «C'est un vrai fléau», a commenté Anne Hiltpold. Ces téléphones et les réseaux sociaux qui y sont associés ont des effets négatifs chez les adolescents et perturbent l'apprentissage.

Au niveau des effectifs, les élèves sont de plus en plus nombreux année après année. Pour cette rentrée, le canton compte près de 40'000 enfants à l'école primaire, un peu plus de 14'800 au cycle d'orientation et presque 27'000 dans le secondaire II. Par rapport à 2024, on compte au total 1351 élèves de plus.

Les jeunes sont encadrés par 8268 enseignantes et enseignants. Afin de répondre à la croissance du nombre d'élèves et de compenser des départs à la retraite 446 nouveaux collaborateurs ont été engagés au DIP, soit 160 à l'école primaire, 102 au cycle d'orientation, 151 au secondaire II, 29 dans l'enseignement spécialisé et 4 à l'office de l'enfance et de la jeunesse.