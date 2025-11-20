L'ado de 16 ans recherchée à Genève a été retrouvée

La jeune fille de 16 ans portée disparue à Genève a été retrouvée.
Photo: KEYSTONE
Léo MichoudJournaliste Blick
La jeune fille de 16 ans portée disparue à Genève a été retrouvée saine et sauve, communique la police cantonale genevoise ce jeudi 20 novembre.
Agée de 16 ans, Briséis Naomi O. avait quitté le domicile de sa famille à Genève le 14 novembre dernier. Elle n'avait plus donné de nouvelles depuis ce mercredi 19 novembre. «Elle s’exprime en français et parle également l’espagnol», précisait l'avis de disparition.
