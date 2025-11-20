Dernière mise à jour: il y a 49 minutes

La jeune fille de 16 ans portée disparue à Genève a été retrouvée. La Brigade des mineurs avait sollicité l'aide de la population pour retrouver Briséis Naomi O., qui avait quitté le domicile familial le 14 novembre et n'avait plus donné de nouvelles depuis mercredi.

L'ado de 16 ans recherchée à Genève a été retrouvée

La jeune fille de 16 ans portée disparue à Genève a été retrouvée. Photo: KEYSTONE

Léo Michoud Journaliste Blick

La jeune fille de 16 ans portée disparue à Genève a été retrouvée saine et sauve, communique la police cantonale genevoise ce jeudi 20 novembre.

Agée de 16 ans, Briséis Naomi O. avait quitté le domicile de sa famille à Genève le 14 novembre dernier. Elle n'avait plus donné de nouvelles depuis ce mercredi 19 novembre. «Elle s’exprime en français et parle également l’espagnol», précisait l'avis de disparition.