Genève inaugure la renaturation de la Drize

À Genève, les autorités ont inauguré la première étape de renaturation de la Drize sur 450 mètres. Ce projet vise à relier les quartiers du secteur Praille-Vernets-Acacias, favorisant la biodiversité et créant des espaces publics de qualité.

La Drize a été renaturée sur 450 mètres. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La première étape de la renaturation et remise à ciel ouvert de la Drize sur 450 mètres a été inaugurée par les autorités mardi à Genève. A terme, la rivière sera renaturée sur deux kilomètres et demi pour relier les différents quartiers du secteur Praille-Vernets-Acacias (PAV).

«La Drize sera la colonne vertébrale du PAV», a relevé Bertrand Reich, président de la fondation ad hoc. Ce premier projet «spectaculaire» traduit l'ambition de construire une ville idéale de 12'000 logements avec des espaces publics de qualité, selon lui.

La nature dans la ville

Un avis partagé par le conseiller d'Etat Nicolas Walder. «Nous inaugurons un choix politique, celui de mettre la nature au cœur de la ville», a déclaré le nouveau chef du Département du territoire. Ce projet vise à favoriser la biodiversité, apporter de la fraîcheur, protéger des risques d'inondations. Des zones de détente et une voie verte de mobilité douce seront aménagées le long des berges.

Lancés en septembre 2023, les travaux ont porté sur la renaturation de la Drize dans les quartiers de l'Etoile et des Acacias, mais aussi sur l'ensemble du tracé de la remise à ciel ouvert, de Grange-Collomb à l'Arve. Un dispositif provisoire d'évacuation a été installé pour assurer l'écoulement jusqu'à l'Arve. Au total, 45 arbres et arbustes ont été plantés et cinq passerelles pour la mobilité douce, posées.