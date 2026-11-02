Un important incendie s'est déclaré ce lundi après-midi dans la cave d'un immeuble de six étages, à Genève. Le bâtiment a été évacué et 50 pompiers mobilisés pour maîtriser les flammes.

Un important incendie perturbe la circulation en plein Genève

Un important incendie perturbe la circulation en plein Genève

Solène Monney Journaliste Blick

Un important incendie s'est déclaré ce lundi 2 novembre, peu après 16h, au numéro 85 de la rue de la Servette, à Genève. Le feu a pris dans la cave d'un immeuble de six étages. Pour l'heure, la circulation des transports publics est interrompue dans les deux sens à hauteur de l'incendie. La circulation automobile est également coupée dans le sens descendant.

«A notre arrivée, les flammes sortaient d'un saut-de-loup et léchaient la vitrine d'un restaurant», explique Nicolas Millot, porte-parole des pompiers. L'immeuble a été évacué et un important dispositif de secours a été déployé.

Le feu pas encore maitrisé

Au total, 50 pompiers professionnels et volontaires, appuyés par dix engins, ont été mobilisés. Trois lances à incendie ont été mises en place: une dans la cave, une en façade pour empêcher la propagation du feu et une au premier étage, où les secours craignaient également que les flammes ne se propagent.

Trois ambulances et un véhicule du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été dépêchés sur place. Selon le porte-parole, aucun blessé n'était à déplorer au moment de son intervention.

La police cantonale a sécurisé le périmètre, entraînant d'importantes perturbations de la circulation. Seules les voitures circulant dans le sens montant pouvaient encore emprunter la rue, tandis que les piétons pouvaient passer sur le trottoir. Au moment du dernier point de situation vers 18h, les pompiers luttaient toujours contre les flammes.