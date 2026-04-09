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Régal accessible
Danny Khezzar propose des menus à moins de 20 francs au Manor de Genève

Le finaliste de «Top Chef» 2023 Danny Khezzar débarque chez Manora à Genève avec un pop-up autour de son concept Sheesh. Jusqu’au 9 mai, le chef étoilé y propose une street food créative inspirée du sando japonais.
Publié: il y a 37 minutes
Le chef Danny Khezzar cuisine déjà pour l'étoilé Bayview, livre à domicile avec Sheesh, et s'installe désormais à Manor.
Photo: DR
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Déguster la cuisine d'un chef étoilé pour moins de 20 francs? C'est possible jusqu'au 9 mai au Manor de Genève, partage la «Tribune de Genève».

Révélé au grand public en atteignant la finale de «Top Chef» en 2023, le chef étoilé Danny Khezzar s’invite en effet au restaurant du grand magasin Manor le temps d’un pop-up. Le cuisinier du Bayview (hôtel Président, à Genève lui aussi) prend ses quartiers à Manora, où il met en avant son univers.

Moins de 20 francs le menu

Au menu: une cuisine à mi-chemin entre gastronomie et street food inventive. Elle est articulée autour du sando, ce sandwich japonais au pain brioché. Le chef propose déjà sa cuisine street food aux notes japonaises avec «Sheesh», disponible sur les plateformes de livraison.

Le chef dit avoir voulu imaginer une offre à la fois généreuse, créative et accessible, sans transiger sur la qualité ni sur les saveurs. Le menu, composé d’un sandwich, d’un accompagnement et de sauces, est proposé à 19 fr. 50.

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