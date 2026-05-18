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Disparition inquiétante à Genève
La police lance un appel à témoin pour retrouver cette adolescente

Disparue depuis le 8 mai, une Genevoise de 14 ans aurait pris un train en direction de Lucerne, puis potentiellement vers l’Allemagne. La police cantonale genevoise a lancé un appel à témoins pour retrouver l’adolescente.
Publié: il y a 49 minutes
Mona H. a disparu depuis le 8 mai. La dernière fois qu'elle a été vue, elle montait dans un train à la gare Cornavin.
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Solène MonneyJournaliste Blick

Mona H., une jeune Genevoise de 14 ans, a quitté le domicile familial le 8 mai dernier. Elle devait se rendre à l’école, mais sa famille et les autorités sont sans nouvelles d’elle depuis cette date. L’adolescente a été aperçue en train de monter dans un train à la gare de Cornavin.

La police cantonale genevoise indique que Mona H. aurait pris un train en direction de Lucerne, pour se rendre à Bâle, voire en Allemagne. Un appel à témoins a été lancé afin de retrouver la jeune fille.

Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, l’adolescente portait un pantalon et un t-shirt noirs, des baskets blanches ainsi qu’un sac à dos foncé. Née en 2012, Mona H. mesure environ 160 centimètres. Elle est de corpulence fine et porte de longs cheveux châtains attachés avec un chouchou blanc.

La police genevoise invite toute personne ayant vu la jeune fille ou disposant d’informations à contacter le +41 22 427 81 11 ou le poste de police le plus proche.

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