Suite au cessez-le-feu à Gaza, la Chaîne du Bonheur lance une nouvelle campagne de dons. L'organisation souligne des besoins «énormes» et prévoit d'intensifier l'aide humanitaire.

La Chaîne du Bonheur organise une collecte pour les habitants de Gaza

La Chaîne du Bonheur organise une collecte pour les habitants de Gaza. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Après le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la Chaîne du Bonheur lance une nouvelle campagne de dons. La trêve permet d’intensifier l’acheminement de l’aide humanitaire sur place. L’organisation qualifie les besoins d’«énormes». L'organisation suit la situation de près et adaptera son soutien selon l'évolution de la situation, a déclaré sa directrice générale Miren Bengoa, citée dans un communiqué.

Les dons permettront à ses organisations partenaires de fournir des biens de première nécessité, de renforcer les soins médicaux, d’octroyer une aide financière directe aux familles dans le besoin, de proposer des traitements contre les traumatismes, ainsi que de soutenir la reconstruction des infrastructures liées à l’approvisionnement en eau, la santé, les écoles et le logement.

Depuis le début du conflit dans la bande de Gaza, après le massacre perpétré par le Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023, la Chaîne du Bonheur a recueilli plus de 9 millions de francs. Elle a ainsi soutenu 21 projets humanitaires menés par ses partenaires, dont 18 à Gaza et trois au Liban, avec notamment Terre des hommes, Caritas, Eper, Frieda et Médecins du Monde. Les dons peuvent être effectués sur www.bonheur.ch ou au guichet postal, avec la mention «Gaza».