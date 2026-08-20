Entre lundi et mercredi, une alarme stridente a sonné 24h/24 autour de la gare de Prilly-Malley. Un habitant exténué dénonce un «labyrinthe» pour trouver le responsable de ce calvaire sonore.

A Prilly-Malley, une alarme hurle sans fin et prive des riverains de sommeil

A Prilly-Malley, une alarme hurle sans fin et prive des riverains de sommeil

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Entre le 17 et le 19 août, une alarme continue a perturbé les nuits d'habitants autour de la gare de Prilly-Malley. Maxime*, résident d’un écoquartier voisin, se plaint de graves répercussions sur son sommeil.

C'est la troisième fois en un mois que l'alarme sonne sans s'arrêter, depuis un passage sous-voie qui relie les communes de Prilly et de Renens. Début août, l'alarme avait duré une semaine.

A la suite de nos questions, l'alarme s'est arrêtée. Prilly détaille les raisons du déclenchement de cette alarme, précisant qu'elle ne signifie pas qu'il y un danger particulier.

Léo Michoud Journaliste Blick

Maxime* n’en peut plus de ce bruit. Entre ce lundi 17 août et ce mercredi après-midi, une alarme a sonné 24 heures sur 24 dans les alentours de la gare de Prilly-Malley, dans l’Ouest lausannois. «C’est insupportable, surtout la nuit», déplore Maxime*, qui habite pourtant dans les étages supérieurs d’une tour du nouvel écoquartier Central Malley, en face de la Vaudoise Arena.

«C’est comme dormir avec une alarme incendie continuellement dans les oreilles», déplore celui qui évoque des conséquences très concrètes sur son sommeil, celui de sa compagne et de ses voisins. Le bruit strident provient du passage sous-voie baptisé «Le trait d’union», qui relie les communes de Renens et de Prilly.

Quand le bruit s'ajoute à la canicule

Sur les vidéos partagées par Maxime, on entend l’alarme se réverbérer sur les parois d’une rampe en colimaçon, dédiée à la mobilité douce. Le son provient d'une cage métallique, près d'un ascenseur menant sur les quais de la gare CFF. Et ce n’est pas la première fois que cette alarme se fait entendre sur une trop longue période cet été. «Elle a déjà été active durant toute une semaine à la mi-juillet, puis pendant 48 heures il y a deux semaines», se souvient Maxime.

« Cela s’ajoute à la canicule. Dans ce bâtiment qui a tendance à surchauffer, on est obligé d’ouvrir les fenêtres la nuit Maxime*, riverain de la gare de Prilly-Malley »

Le jeune homme voit dans ce bruit continu la goutte d’eau qui fait déborder le vase: «Cela s’ajoute à la canicule. Dans ce bâtiment qui a tendance à surchauffer, on est obligé d’ouvrir les fenêtres la nuit. Et il y a aussi le bruit des trains qui passent, même si on le savait en emménageant ici.»

«Un vrai labyrinthe» de responsabilité

La première fois, Maxime avait simplement pris contact avec la Commune de Renens, dont il est citoyen, et l’alarme s’était éteinte sans qu’il ne «sache précisément quelles mesures avaient été prises». Mais cette fois, le riverain doit faire des pieds et des mains pour la faire cesser: «C’est un vrai labyrinthe d’appels et de mails pour comprendre à qui revient la responsabilité».

Récemment, c'est vers la Ville de Prilly qu'il s'est tourné, car l’alarme se trouve sur son territoire. Il assure que celle-ci l'a renvoyé vers la Vaudoise Arena, au motif que cette zone relève de leur domaine. Maxime contacte alors l’entreprise de sécurité en charge du bâtiment sportif, qui lui indique ne pas être dans sa zone de compétence.

Les Communes s'expliquent

«C’est la troisième fois en un mois que des privés et des services publics de deux communes se renvoient la responsabilité, regrette Maxime. Je n’ai presque plus d’espoir ou de moyens d’intervention…» Contactés par Blick, les CFF assure ne pas être responsables de ce lieu ou de cette alarme. A nos questions, la commune de Renens répond que «le problème a été identifié et que des solutions sont recherchées», avant de renvoyer aux services compétents… de la Ville de Prilly.

« Il s’agit d’une alarme qui gère des pompes de relevage, destinées à gérer l’eau de ruissellement Luigi Sartorelli (Le Centre), syndic de Prilly »

Après un jour d'attente, Prilly a répondu à nos questions – après que l'alarme s'est arrêtée pour le plus grand bonheur de Maxime. «S’agissant d’une exploitation publique, il a été convenu notamment que la gestion de ce local nous incombe, détaille le syndic Luigi Sartorelli. Et pour en assurer le suivi au mieux, nous avons délégué une entreprise spécialisée.»

Ce «trait d'union» est le lieu d'un accord entre Prilly, Renens et les CFF. L'élu du Centre précise qu'«il s’agit d’une alarme qui gère des pompes de relevage, destinées à gérer l’eau de ruissellement». L'alarme se déclenche en cas de panne des pompes, lorsque la capacité des bassins est atteinte.

«L’eau étant calcaire, cela génère un effort sur le moteur desdites pompes ce qui peut également faire déclencher cette alarme», ajoute Luigi Sartorelli. Il rassure: cette alarme n'a rien à voir avec un risque d'incendie. La seule conséquence potentielle, c'est «un peu d’eau qui passerait sous la porte».

*Prénom d’emprunt