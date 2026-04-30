St-Paul Médias, basé à Fribourg, annonce une restructuration majeure ce jeudi, supprimant 18 postes. Les rédactions de ses trois titres formeront une équipe unique répartie sur trois sites.

St-Paul Médias à Fribourg restructure et coupe 18 postes

St-Paul Médias à Fribourg restructure et coupe 18 postes

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe de presse fribourgeois St-Paul Médias (SPM) a indiqué jeudi se restructurer et supprimer 18 postes en équivalents plein temps. Ses trois titres, La Liberté, La Gruyère et La Broye Hebdo, ne formeront désormais plus qu'une rédaction commune sur trois sites.

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