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Suspect multirécidiviste
L'auteur présumé du braquage de banque à Farvagny (FR) a été interpellé

Une banque à Farvagny (FR) a été braquée le 7 août. L'enquête menée par la police cantonale fribourgeoise a mené à l'arrestation d'un suspect. Ce dernier a été placé en détention provisoire, mais le butin reste introuvable.
Publié: 14:56 heures
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Le 7 août, un homme armé a braqué une banque à Farvagny (FR) et s'est emparé de plusieurs milliers de francs.
Photo: Kantonspolizei Freiburg
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Sandra Marschner

Le vendredi 7 août 2026, la police cantonale fribourgeoise a été alertée du braquage d'une banque à Farvagny. Malgré l’important dispositif de recherche mis en place par les forces de police, l’auteur des faits a réussi à prendre la fuite. Un appel à témoins a alors été lancé.

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L'enquête menée par la police cantonale a permis, vendredi dernier, d’interpeller l’auteur présumé des faits. Cet homme de 58 ans, de nationalité belge et domicilié dans le district de la Gruyère, a été interpellé à Villorsonnens et placé en garde à vue.

L'argent volé est introuvable

Les vêtements et le matériel qu'il aurait utilisés lors du braquage ont été retrouvés dans le véhicule qu’il conduisait au moment de son interpellation. A ce jour, l’argent dérobé lors du braquage à Farvagny n’a pas encore été retrouvé.

Il s’agit du même auteur présumé identifié dans le cadre d’un braquage de banque à Châtel-Saint-Denis le 14 mars 2025. Interrogé en présence de son avocat, le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés. Le parquet a ordonné sa mise en détention provisoire.

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