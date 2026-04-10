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Le Fribourgeois dit stop
Après 10 ans à l'exécutif, Jean-François Steiert ne se représentera pas

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steier ne se représentera pas aux prochaines élections. À 65 ans, le socialiste veut poursuivre son engagement d'une autre manière.
Publié: il y a 58 minutes
Jean-François est entré au Conseil d'Etat fribourgeois en 2017.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert ne briguera pas un nouveau mandat lors des élections cantonales de cet automne. A 65 ans, le socialiste entend poursuivre son engagement «sous d'autres formes et à un autre rythme».

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«Dix ans au Conseil d'Etat, c'est une bonne durée», écrit-il dans sa lettre au président du Grand Conseil rendue publique vendredi. Sa deuxième législature a permis de réaliser «un certain nombre d'avancées significatives» et d'autres dossiers importants doivent être soumis au Parlement d'ici à la fin de son mandat.

Agé de 65 ans, Jean-François Steiert est entré en 2017 au Conseil d'Etat fribourgeois, qu'il a présidé en 2021 et l'an dernier. De 2007 à 2017, le politicien avait siégé au Conseil national. Les élections pour renouveler le gouvernement et le parlement fribourgeois se tiendront le 8 novembre.

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