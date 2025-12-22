DE
Une année pas si tranquille
Le Fribourgeois Jean-François Steiert dresse un bilan positif de sa présidence

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert s'est dit satisfait au terme de son année présidentielle en 2025. Le ministre des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement a décrit un exercice chargé, avec notamment le feuilleton du budget 2026.
Publié: il y a 14 minutes
Le conseiller d'Etat Jean-François Steiert a dressé le bilan de son année de présidence du gouvernement fribourgeois (archives).
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller d’État fribourgeois Jean-François Steiert s’est dit satisfait au terme de son année de présidence du gouvernement cantonal en 2025, qu’il a qualifiée d’exercice chargé, notamment à cause des débats autour du budget 2026. «Agissons aujourd'hui, en pensant à demain». C'est ainsi que le président sortant du Conseil d'Etat a résumé lundi sa philosophie. C'était sa deuxième présidence après 2021, exercice post-Covid. «L'année 2025 n'a pas été plus tranquille pour autant», a résumé le magistrat socialiste, qui fêtera ses 65 ans en février.

Le fil rouge de l'exercice a été la «situation financière difficile» de l'Etat, a noté Jean-François Steiert, avec une année 2026 qui démarrera sans budget. Au-delà, Fribourg conserve un solide bilan, avec une fortune, ce dont ne peuvent pas se targuer tous les cantons, a-t-il dit. «Et les investissements ne seront pas freinés.» Le Conseil d'Etat a «gagné» par ailleurs les quatre votations au menu du peuple fribourgeois, dont le rejet d'un salaire minimum le 30 novembre.

