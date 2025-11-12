DE
Entre Hauteville et La Roche
Des vaches s'échappent et provoquent deux accidents de la route

Deux accidents impliquant des bovins se sont produits mercredi sur une route fribourgeoise entre Hauteville et La Roche. Un motard de 17 ans a été blessé et héliporté, tandis qu'un automobiliste de 70 ans est sorti indemne. Le troupeau s'était échappé de son enclos.
Publié: 15:47 heures
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Deux accidents de la circulation impliquant des bovins ont eu lieu mercredi dans le canton de Fribourg. Une voiture et une moto sont entrées en collision avec une vache à deux endroits différents entre Hauteville et La Roche. Le motard a été blessé alors que l'automobiliste est indemne.

La police cantonale fribourgeoise a été informée vers 04h35 qu’un automobiliste de 70 ans venait de percuter une vache, peu avant Hauteville en venant de La Roche. Il n’a pas été blessé. Dépêchés sur place, les agents ont constaté qu’un deuxième accident s’était produit en amont du premier.

Un motard de 17 ans avait également heurté une vache. Blessé, il a été pris en charge par les ambulanciers avant d’être héliporté vers un hôpital. D’après les premiers éléments d’enquête, le troupeau de bovins se serait échappé de son enclos, a indiqué la police. La route de la Gruyère a été fermée à la circulation entre La Roche et Hauteville pendant trois heures. Les pompiers sont intervenus afin d’éclairer les lieux pour les besoins de l’intervention. Une enquête a été ouverte.

