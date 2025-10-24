Une collision avec le Léman Express tue quinze vaches

Sur les voies, un Léman Express parti de Genève est entré en collision avec quinze vaches, ce jeudi soir près de la gare d'Evires, non loin d'Annecy. L'accident a fait des dégâts au train. La mort des bovins dévaste le propriétaire, rapporte «Le Dauphiné libéré».

Entre Genève et Annecy, un Léman Express a percuté 15 vaches françaises échappées sur les voies ce jeudi. Toutes sont décédées. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Le train n'a laissé aucune survivante, ce jeudi 23 octobre vers 19h. Parti de Genève, un Léman Express est entré en collision avec quinze vaches à hauteur d'Evires, en France voisine. Echappés de leur enclos, les bovins se sont retrouvés sur les voies à un kilomètre de la gare villageoise, entre la Suisse et Annecy.

A l'intérieur du train, la cinquantaine de voyageurs et le conducteur n'ont pas été blessés. Ils ont pu être amenés à la gare d'Annecy par les services de la SCNF – qui a indiqué avoir trouvé une solution pour chacun d'entre eux. Quatorze génisses sont mortes sur le coup, la quinzième a dû être euthanasiée par un vétérinaire, rapporte «Le Dauphiné libéré» ce vendredi.

«Je n'ai pas pu les rattraper»

Le propriétaire des animaux décédés a réagi auprès du journal haut-savoyard. Nicolas Dupanloup évoque «un véritable carnage», ou encore «une vraie boucherie» pour décrire la scène dont il a été témoin à son arrivée sur place.

Ses vaches, dans un «état de panique total» – qu'il explique soit par le vent, soit par la présence d'un loup – ont détruit les clôtures électriques de leur enclos. «Elles galopaient vers la voie ferrée et je n’ai pas pu les rattraper, déplore-t-il. Avant même que je puisse prévenir qui que ce soit, j’ai entendu le train arriver, puis le coup de frein.»

Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu jeudi soir sur les lignes TER et RL2. C'est toujours le cas ce vendredi. La restriction durera «au moins jusqu'à 13h30» selon les CFF, et plutôt jusque vers 17h d'après la SNCF. Des bus de remplacement sont en service.