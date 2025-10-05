En raison des droits de douane imposés par Washington, moins de fromage suisse est exporté vers les Etats-Unis. Les vaches de notre pays, qui ont produit cette année plus de lait qu'à l'accoutumé, risquent de finir à l'abattoir.

1/6 La Suisse compte 500'00 vaches laitières. Photo: PIUS KOLLER

Milena Kälin

25'000 vaches de plus que d'habitude pourraient finir à l'abattoir cette année. La raison? Les agriculteurs suisses produisent trop de lait. L'Interprofession du lait (IP Lait) a expliqué à la «NZZ am Sonntag» que l'excédent de production laitière atteignait désormais presque 5%. C'est pourquoi il faudrait probablement abattre bien plus que les 85'000 vaches habituelles.

Les droits de douane imposés par Donald Trump sont à l'origine de cette surproduction. En raison de la hausse des taxes, les agriculteurs helvétiques ont vu leurs exportations de fromage vers les Etats-Unis diminuer, principalement pour le gruyère. Les représentants de la branche s'attendent à ce que les ventes chutent de plus de moitié, poursuit le journal dominical.

Début août, pour faire face à la hausse des tarifs douaniers, le groupe Emmi a augmenté le prix de ses produits aux Etats-Unis. Les Américains ont alors diminué leur consommation de fromage. Un gros problème car Emmi réalise généralement 85% de son chiffre d'affaires américain avec le fromage, qu'elle produit aussi outre-Atlantique. Les 15% restants proviennent des spécialités fromagères qu'Emmi exporte depuis la Suisse, comme par exemple le Gruyère AOP.

Une lueur d'espoir

En outre, les quelque 500'000 vaches laitières suisses ont produit cette année plus de lait que d'habitude grâce, notamment, à des conditions météorologiques favorables. Conséquence, le prix du lait a chuté. Ces dernières années, les agriculteurs recevaient environ 70 centimes par litre de lait. Aujourd'hui, certains agriculteurs sont contraints de le vendre à un prix nettement plus bas: parfois, moins de 30 centimes par litre. Dans le commerce de détail, le litre de lait coûte actuellement entre 1,50 et 2 francs.

Cependant, une lueur d'espoir existe pour les 25'000 vaches menacées d'abattoir. Dans la branche, on espère pouvoir réduire le surplus de lait en l'exportant vers d'autres pays, explique la «NZZ am Sonntag». Pour cela, IP Lait serait prêt à mettre la main à la poche. Au cours des neuf prochains mois, elle soutiendra les producteurs suisses à l'aide d'un fonds d'urgence à hauteur de 11 millions de francs.