DE
FR

Baisse des exportations
Les taxes de Trump risque d'envoyer 25'000 vaches suisses à l'abattoir

En raison des droits de douane imposés par Washington, moins de fromage suisse est exporté vers les Etats-Unis. Les vaches de notre pays, qui ont produit cette année plus de lait qu'à l'accoutumé, risquent de finir à l'abattoir.
Publié: il y a 53 minutes
Partager
Écouter
1/6
La Suisse compte 500'00 vaches laitières.
Photo: PIUS KOLLER
RMS_Portrait_AUTOR_199.JPG
Milena Kälin

25'000 vaches de plus que d'habitude pourraient finir à l'abattoir cette année. La raison? Les agriculteurs suisses produisent trop de lait. L'Interprofession du lait (IP Lait) a expliqué à la «NZZ am Sonntag» que l'excédent de production laitière atteignait désormais presque 5%. C'est pourquoi il faudrait probablement abattre bien plus que les 85'000 vaches habituelles.

Les droits de douane imposés par Donald Trump sont à l'origine de cette surproduction. En raison de la hausse des taxes, les agriculteurs helvétiques ont vu leurs exportations de fromage vers les Etats-Unis diminuer, principalement pour le gruyère. Les représentants de la branche s'attendent à ce que les ventes chutent de plus de moitié, poursuit le journal dominical.

A lire aussi
Les patrons de PME romandes se confient sur le choc des 39% de Trump
Reportage
Douche froide made in USA
Les patrons de PME romandes essaient de se relever après la gifle de Trump
Le Gruyère, première victime des taxes de Donald Trump
Le secteur retient son souffle
Le Gruyère, première victime des taxes de Donald Trump

Début août, pour faire face à la hausse des tarifs douaniers, le groupe Emmi a augmenté le prix de ses produits aux Etats-Unis. Les Américains ont alors diminué leur consommation de fromage. Un gros problème car Emmi réalise généralement 85% de son chiffre d'affaires américain avec le fromage, qu'elle produit aussi outre-Atlantique. Les 15% restants proviennent des spécialités fromagères qu'Emmi exporte depuis la Suisse, comme par exemple le Gruyère AOP.

Une lueur d'espoir

En outre, les quelque 500'000 vaches laitières suisses ont produit cette année plus de lait que d'habitude grâce, notamment, à des conditions météorologiques favorables. Conséquence, le prix du lait a chuté. Ces dernières années, les agriculteurs recevaient environ 70 centimes par litre de lait. Aujourd'hui, certains agriculteurs sont contraints de le vendre à un prix nettement plus bas: parfois, moins de 30 centimes par litre. Dans le commerce de détail, le litre de lait coûte actuellement entre 1,50 et 2 francs.

Cependant, une lueur d'espoir existe pour les 25'000 vaches menacées d'abattoir. Dans la branche, on espère pouvoir réduire le surplus de lait en l'exportant vers d'autres pays, explique la «NZZ am Sonntag». Pour cela, IP Lait serait prêt à mettre la main à la poche. Au cours des neuf prochains mois, elle soutiendra les producteurs suisses à l'aide d'un fonds d'urgence à hauteur de 11 millions de francs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus