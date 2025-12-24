DE
FR

Pour lui voler son argent
Deux hommes étranglent et frappent une femme à Bulle (FR)

Une femme a été agressée lundi soir à Bulle (FR) par deux hommes alors qu'elle rentrait chez elle en trottinette. Menacée avec un couteau, puis frappée et volée, elle a porté plainte.
Publié: il y a 9 minutes
Une policière cantonale fribourgeoise, lors d'une conference de presse, le 13 mai 2025 à Granges-Paccot.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une femme a été agressée lundi en début de soirée par deux hommes en ville de Bulle (FR) sur le chemin de son domicile. Ces derniers ont pris la fuite, après lui avoir dérobé son argent.

La victime a été abordée par les deux agresseurs, alors qu’elle circulait avec sa trottinette, a indiqué mercredi la police cantonale. Se déplaçant à pied, ils l’ont menacée avec un couteau avant de l’étrangler et de la frapper, précise le communiqué.

Les deux hommes ont ensuite pris la fuite dans une direction inconnue en emportant une somme d’un peu plus d’une centaine de francs. La victime, fortement choquée, s’est présentée plus tard dans la soirée au poste de police pour déposer plainte.

La femme a été légèrement blessée, mais son état n’a pas nécessité d’hospitalisation. Les investigations menées à ce stade n’ont pas permis d’identifier les auteurs présumés. Une enquête est en cours.


