Vendredi soir à Birsfelden, un homme de 22 ans a été agressé par deux inconnus lors d'une tentative de vol. Les agresseurs ont fui sans butin, laissant la victime grièvement blessée.

Un jeune homme poignardé à Birsfelden (BL) est gravement blessé

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 22 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche vendredi en début de soirée alors qu'il se promenait à Birsfelden (BL). Ses deux agresseurs, inconnus, sont en fuite.

Alors qu'il les a croisés durant sa promenade, vers 19h15, ces inconnus ont exigé de lui qu'il leur remette son argent, a indiqué la police cantonale samedi dans un communiqué. Mais avant même que celui-ci ne puisse le faire, l'un des hommes l'a poignardé à plusieurs reprises. Les agresseurs se sont enfuis sans emporter d'argent.