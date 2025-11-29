ATS Agence télégraphique suisse
Un homme âgé de 22 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche vendredi en début de soirée alors qu'il se promenait à Birsfelden (BL). Ses deux agresseurs, inconnus, sont en fuite.
Alors qu'il les a croisés durant sa promenade, vers 19h15, ces inconnus ont exigé de lui qu'il leur remette son argent, a indiqué la police cantonale samedi dans un communiqué. Mais avant même que celui-ci ne puisse le faire, l'un des hommes l'a poignardé à plusieurs reprises. Les agresseurs se sont enfuis sans emporter d'argent.
