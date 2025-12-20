DE
FR

Braquage au Tessin
Un homme ligote une employée dans une station-service

Un braquage s'est produit dans une station-service à Locarno ce samedi vers 5h30. L'agresseur a ligoté l'employée avant de s'enfuir avec le contenu de la caisse. Une vaste opération de recherche est en cours, la police tessinoise lance un appel à témoins.
Publié: il y a 7 minutes
Le braquage s'est déroulé tôt à Locarno.
Photo: Sir James
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a attaqué tôt samedi matin une station-service à Locarno (TI). Le braqueur a menacé la vendeuse et lui a attaché les mains et les pieds avec du ruban adhésif. Il a ensuite dérobé le contenu de la caisse et s'est enfui à pied, a indiqué la police. L'employée n'a pas été blessée.

Auteur recherché

L'agression s'est produite peu après 5h30. Une chasse à l'homme a alors été lancée avec la participation de la police municipale, de la police cantonale, de la police routière ainsi que de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité frontalière (OFDT). L'auteur était toujours en fuite samedi matin. La police cantonale tessinoise lance un appel à témoins.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus