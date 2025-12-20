ATS Agence télégraphique suisse
Un homme a attaqué tôt samedi matin une station-service à Locarno (TI). Le braqueur a menacé la vendeuse et lui a attaché les mains et les pieds avec du ruban adhésif. Il a ensuite dérobé le contenu de la caisse et s'est enfui à pied, a indiqué la police. L'employée n'a pas été blessée.
Auteur recherché
L'agression s'est produite peu après 5h30. Une chasse à l'homme a alors été lancée avec la participation de la police municipale, de la police cantonale, de la police routière ainsi que de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité frontalière (OFDT). L'auteur était toujours en fuite samedi matin. La police cantonale tessinoise lance un appel à témoins.
