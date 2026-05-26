DE
FR

Un désastre pour la biodiversité
Face à l'invasion, Lausanne renforce sa lutte contre le frelon asiatique

Lausanne appelle à signaler les nids de frelons asiatiques pour lutter contre leur propagation. Depuis ce 26 mai, les communes vaudoises doivent détruire ces nids pour protéger la biodiversité et les cultures.
Publié: il y a 48 minutes
Lausanne se mobilise face à l’invasion du frelon asiatique.
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Face à la progression rapide du frelon asiatique dans le canton de Vaud, la Ville de Lausanne appelle la population à signaler les nids. Elle rappelle, dans un communiqué publié ce mardi 26 mai, les nouvelles obligations imposées par le Conseil d’Etat.

Présent en Suisse depuis 2020, le frelon asiatique est considéré par la Confédération comme une espèce exotique envahissante. Sa prolifération est une réelle menace pour la biodiversité suisse, les abeilles ainsi que certaines cultures agricoles.

Pour freiner son expansion, les autorités cantonales adoptent de nouvelles mesures. Les communes, dont Lausanne, sont désormais chargées de détruire les nids sur leur territoire. 

Soutien financier du canton

Deux types de nids doivent être identifiés. En gros, les nids primaires et les secondaires. Les premiers apparaissent entre avril et juin, souvent près du sol, dans des endroits abrités comme des buissons ou des avant-toits. Les seconds, construits entre juillet et octobre, se trouvent généralement à plus de dix mètres de hauteur et peuvent accueillir plusieurs milliers de frelons.

A lire aussi
Il chasse le frelon asiatique avec une technique révolutionnaire
«Je n'ai pas le choix»
Il chasse le frelon asiatique avec une technique révolutionnaire
Dans le Jura, des nouvelles mesures testées pour piéger les frelons asiatiques
Une première en Suisse!
Dans le Jura, des mesures testées pour piéger les frelons asiatiques

Ne jouez pas aux aventuriers dans les arbres! Les autorités rappellent qu’il ne faut jamais tenter de détruire un nid soi-même. Toute découverte doit être signalée sur le site dédié frelonasiatique.ch, idéalement avec des photos afin de faciliter l’identification.

La destruction des nids primaires est désormais obligatoire et entièrement à la charge des propriétaires concernés. Pour les nids secondaires, l’intervention est imposée uniquement lorsqu’un danger existe pour la sécurité publique, notamment à proximité des écoles, des établissements de santé ou des places publiques. Dans ces situations, un soutien cantonal forfaitaire de 400 francs peut être accordé via la commune.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus