Lausanne appelle à signaler les nids de frelons asiatiques pour lutter contre leur propagation. Depuis ce 26 mai, les communes vaudoises doivent détruire ces nids pour protéger la biodiversité et les cultures.

Face à l'invasion, Lausanne renforce sa lutte contre le frelon asiatique

Face à l'invasion, Lausanne renforce sa lutte contre le frelon asiatique

Un désastre pour la biodiversité

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Face à la progression rapide du frelon asiatique dans le canton de Vaud, la Ville de Lausanne appelle la population à signaler les nids. Elle rappelle, dans un communiqué publié ce mardi 26 mai, les nouvelles obligations imposées par le Conseil d’Etat.

Présent en Suisse depuis 2020, le frelon asiatique est considéré par la Confédération comme une espèce exotique envahissante. Sa prolifération est une réelle menace pour la biodiversité suisse, les abeilles ainsi que certaines cultures agricoles.

Pour freiner son expansion, les autorités cantonales adoptent de nouvelles mesures. Les communes, dont Lausanne, sont désormais chargées de détruire les nids sur leur territoire.

Soutien financier du canton

Deux types de nids doivent être identifiés. En gros, les nids primaires et les secondaires. Les premiers apparaissent entre avril et juin, souvent près du sol, dans des endroits abrités comme des buissons ou des avant-toits. Les seconds, construits entre juillet et octobre, se trouvent généralement à plus de dix mètres de hauteur et peuvent accueillir plusieurs milliers de frelons.

Ne jouez pas aux aventuriers dans les arbres! Les autorités rappellent qu’il ne faut jamais tenter de détruire un nid soi-même. Toute découverte doit être signalée sur le site dédié frelonasiatique.ch, idéalement avec des photos afin de faciliter l’identification.

La destruction des nids primaires est désormais obligatoire et entièrement à la charge des propriétaires concernés. Pour les nids secondaires, l’intervention est imposée uniquement lorsqu’un danger existe pour la sécurité publique, notamment à proximité des écoles, des établissements de santé ou des places publiques. Dans ces situations, un soutien cantonal forfaitaire de 400 francs peut être accordé via la commune.



