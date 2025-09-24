A Founex, la tension monte. Comme le rapporte «24 heures», une bande d’ados sème le chaos: rodéos urbains, insultes, vandalisme. Plus de 180 habitants exigent des mesures urgentes. Mais la commune vaudoise peine à reprendre le contrôle.

Une bande d'adolescents sème le chaos dans la commune de Founex

Une bande d'adolescents sème le chaos dans la commune de Founex

Dans la commune vaudois de Founex, un groupe de jeunes adolescents sème le trouble depuis plusieurs mois. Photo: Shutterstock

Les Founachus n'en peuvent plus! Dans cette commune vaudoise à la frontière de Genève, un groupe d’adolescents sème le chaos au centre du village, comme le révèle «24 heures» ce mardi 23 septembre.

Rodéos urbains, tapage nocturne, insultes, vandalisme: la situation devient intenable pour les riverains. Au point que plus de 180 d’entre eux ont signé une pétition remise récemment à la Municipalité. Ils réclament des mesures concrètes, à grand renfort de caméras de surveillance, ralentisseurs, renforcement de la police et meilleur éclairage public.

Fils à papa

Le groupe mis en cause, composé d’une dizaine de jeunes de 14 à 18 ans, se regroupe régulièrement dans la Grand-Rue. Selon des témoins, certains portent des vêtements sombres et des masques, et vont jusqu’à intimider les passants. Les incivilités vont de l’injure aux dégradations: tags, jets de fusées, fleurs arrachées, mobiliers publics endommagés…

Plusieurs de ces jeunes seraient issus de familles aisées de la région – l'un des meneurs serait le fils d’un notable local. Des liens qui alimentent le sentiment d’impunité perçu par les habitants, d'autant que malgré 50 interventions policières depuis juillet, la situation persiste.

De son côté, la syndique Lucie Kunz-Harris évoque les limites d’action de la commune, notamment en raison de la lenteur des procédures judiciaires. Une table ronde avec les familles est prévue, mais elle suscite bien peu d’engagement pour l’instant.