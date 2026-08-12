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Incendie sous-gare à Lausanne
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Un appartement détruit:Incendie sous-gare à Lausanne

«C'était presque irrespirable»
Un incendie ravage un appartement du quartier Sous-gare à Lausanne

Un incendie s'est déclaré ce mercredi à l'avenue de l'Eglise anglaise, sous la gare de Lausanne. Il n'y a pas eu de blessé et le secteur est resté fermé à la circulation, indique la police.
Publié: 14:42 heures
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Dernière mise à jour: 15:20 heures
De gros volutes de fumée se dégagent d'un appartement sous-gare à Lausanne, à l'Avenue de l'Eglise anglaise.
Photo: Sami Lathion / Lecteur-reporter
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Léo MichoudJournaliste Blick

L’incendie s’est déclaré aux alentours de 12h25, ce mercredi 12 août, dans un appartement au 1er étage d’un immeuble de l’avenue de l’Église-Anglaise 16, dans le quartier Sous-gare. «Le sinistre a rapidement été maîtrisé», assure la police municipale de Lausanne.

L’appartement touché par les flammes a été détruit. Les locataires des appartements de l’immeuble, du rez-de-chaussée au 4e étage «pourront regagner leur logement une fois les contrôles de sécurité terminés».

Les flammes ont interrompu Sami, vers 12h30, dans sa balade. Il explique à Blick avoir vu le panache de loin et s'être approché. «L'air était presque irrespirable. Dans l'appartement, c'était comme un feu de forêt, on entendait du bois craqueler et les gens autour de moi étaient un peu paniqués. Je pense qu'il ne reste plus grand chose de l'appartement.»

Aucun blessé

La forte odeur a été sentie au moins jusqu'à la Gare de Lausanne. «Aucune personne n’a été incommodée par les fumées ni n’a nécessité d’hospitalisation», rassure la police. Le secteur a été fermé à la circulation durant l’intervention. La circulation a pu être rétablie sans perturbation notable.

Deux patrouilles et trois motocyclistes de la Police municipale de Lausanne sont intervenues, ainsi que six véhicules et 16 sapeurs-pompiers du Service de Protection et sauvetage de Lausanne (SPSL). Une ambulance a également été mobilisée.

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