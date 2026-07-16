DE
FR

Chanson française au programme
Sion sous les étoiles fait résonner le Valais pour trois jours

Le festival Sion sous les étoiles démarre ce jeudi sur la Plaine de Tourbillon avec 45’000 festivaliers attendus. Au programme: 13 concerts en trois jours, dont Julien Doré, Gims et Stephan Eicher.
Publié: il y a 12 minutes
La chanson française sera à l'honneur de Sion sous les étoiles. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 45’000 personnes sont attendues à Sion sous les étoiles dès jeudi et pour trois jours. Le festival, qui se présente sous une édition raccourcie cette année en raison de la Coupe du Monde de football, met à l’honneur la chanson française.

Julien Doré, Christophe Maé, Vitaa et Luiza lancent les festivités sur la Plaine de Tourbillon. Chacun y livrera sa version de la pop: folk populaire, électro-rétro, R&B ou tropical. Vendredi a été la première soirée à afficher complet. La présence de Gims y compte certainement pour quelque chose. A ses côtés sur l’affiche du jour: Louane, Marine et Jeanne Cherhal.

Le festival sédunois conclura en beauté, avec Stephan Eicher, David Carreira - qui remplace Umberto Tozzi -, Superbus et le pianiste valaisan Loris Mittaz. Le show de la Star Academy vient compléter cette programmation. Résultat: 13 concerts prévus sur 3 jours. Et 33 stands de nourriture.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus