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Prothèses et exosquelettes
L'EPFL crée un moteur miniature de la taille d'un fil

Des chercheurs de l'EPFL ont conçu un moteur révolutionnaire de la taille d'un fil, capable de soulever 46 g. Publié dans «Advanced Materials», ce dispositif pourrait transformer les prothèses et exosquelettes.
Publié: il y a 24 minutes
Des chercheurs de l'EPFL ont conçu un moteur flexible d'un à trois millimètres de diamètre.
Photo: Screenshot Youtube
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ATS Agence télégraphique suisse

Des scientifiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont mis au point un moteur flexible semblable à fil, qui convertit l'énergie électrique en mouvement. D'un diamètre de 1 à 3 mm, ce fil effectue des mouvements linéaires. Grâce à lui, les chercheurs ont pu soulever une barre chocolatée de 46 grammes.

«FiberMotor est le premier moteur en fibres à glissement», indique Herbert Shea, responsable du Laboratoire des microsystèmes souples de l'EPFL, cité dans un communiqué diffusé mercredi par la haute école. Le développement de FiberMotor fait l'objet d'un article dans la revue spécialisée «Advanced Materials».

Développement d'exosquelettes

FiberMotor est composé de deux fibres creuses concentriques. Des électrodes en fil de cuivre isolé, légèrement plus fine qu'un cheveu, sont enroulées autour de chaque fibre. Lorsqu'une tension est appliquée aux électrodes, des forces électrostatiques tirent les fibres, les faisant glisser l'une dans l'autre, explique l'EPFL.

Le dispositif a l'avantage de se passer d'engrenages et de transmissions. Les chercheurs ont intégré un FiberMotor dans un prototype de vêtement adapté à la forme d'un genou. Ce type de moteur pourrait servir au développement d'exosquelettes souples ou de prothèses légères ayant pour but d'améliorer la mobilité.

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