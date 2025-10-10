Publié: il y a 18 minutes

Des erreurs dans les bulletins de vote pour l'élection au Gouvernement jurassien ont été signalées à Courrendlin, en plus de Courroux-Courcelon et Moutier. La Chancellerie d'Etat attribue ces problèmes à une erreur humaine lors de l'assemblage du matériel électoral.

De nouveaux bulletins de vote erronés découverts dans le canton du Jura

De nouveaux bulletins de vote erronés découverts dans le canton du Jura

Des listes étaient manquantes dans plusieurs communes du Jura. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Des citoyens de Courrendlin (JU) ont également reçu des carnets de bulletins de vote erronés pour l’élection au Gouvernement jurassien le 19 octobre, a indiqué vendredi la Chancellerie d'Etat. Des erreurs avaient déjà été signalées à Courroux-Courcelon et à Moutier avec des listes manquantes.

Une «erreur humaine»

C'est à la suite d'une erreur humaine lors de l’assemblage du matériel de vote par l’imprimerie que certains carnets de bulletins électoraux peuvent être incomplets, souligne la Chancellerie. Les électeurs sont donc invités vérifier leur matériel de vote.

Les citoyens concernés sont appelés à prendre contact avec leur administration communale ou au besoin avec la Chancellerie d’Etat pour obtenir des carnets de bulletins conformes. Selon les contrôles qualité effectués par l’imprimerie mandatée, le nombre de carnets concernés apparaît toutefois limité.