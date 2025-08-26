Publié: il y a 12 minutes

Des soupçons de fraude électorale secouent la campagne jurassienne. Le Ministère public enquête sur des irrégularités potentielles liées à la candidature de Martial Courtet, ancien membre du Centre, maintenant candidat indépendant au gouvernement.

Le parquet jurassien ouvre une instruction pour fraude électorale liée à Martial Courtet

Le parrainage de Martial Courtet est sous enquête pour irrégularités. Photo: keystone-sda.ch

Le Ministère public jurassien a ouvert mardi une instruction contre inconnu pour fraude électorale. Un média régional a fait état de possibles irrégularités dans le dépôt d'une liste de parrainage du candidat au gouvernement Martial Courtet.

A la suite de cette parution, une instruction a été ouverte contre inconnu pour fraude électorale, éventuellement tentative, éventuellement faux dans les titres, a annoncé le Ministère public jurassien mardi en fin de journée.

La procureure générale Frédérique Comte, avec la police judiciaire s’est déplacée dans les locaux de la Chancellerie d’Etat afin de saisir la liste de parrainage en question en vue de vérifications. Une communication interviendra après les premières investigations, d’ici à la fin de la semaine. A ce stade de la procédure, aucune autre information ne sera donnée.

Martiel Courter au coeur

Le délai pour le dépôt des listes pour les élections du 19 octobre au gouvernement jurassien était fixé lundi à 12h00. Le ministre Martial Courtet est candidat à un troisième mandat au gouvernement sur la liste «indépendant».

A la demande du comité directeur de son parti, il s'était retiré de la liste du Centre après un audit qui dénonce la gestion autoritaire de son Département de la formation, de la culture et des sports. Au total, 18 candidats sont en lice pour le Conseil d'Etat jurassien, qui compte cinq membres.