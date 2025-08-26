DE
FR

Soupçons d'irrégularités
Le parquet jurassien ouvre une instruction pour fraude électorale liée à Martial Courtet

Des soupçons de fraude électorale secouent la campagne jurassienne. Le Ministère public enquête sur des irrégularités potentielles liées à la candidature de Martial Courtet, ancien membre du Centre, maintenant candidat indépendant au gouvernement.
Publié: il y a 12 minutes
Partager
Écouter
Le parrainage de Martial Courtet est sous enquête pour irrégularités.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public jurassien a ouvert mardi une instruction contre inconnu pour fraude électorale. Un média régional a fait état de possibles irrégularités dans le dépôt d'une liste de parrainage du candidat au gouvernement Martial Courtet.

A la suite de cette parution, une instruction a été ouverte contre inconnu pour fraude électorale, éventuellement tentative, éventuellement faux dans les titres, a annoncé le Ministère public jurassien mardi en fin de journée.

A lire aussi
Le ministre Martial Courtet se porte quand même candidat aux élections
«J'aime mon métier»
Martial Courtet se porte quand même candidat aux élections
Un audit sévère critique le comportement du ministre jurassien Martial Courtet
«Un climat de peur»
Un audit sévère critique le comportement du ministre Martial Courtet

La procureure générale Frédérique Comte, avec la police judiciaire s’est déplacée dans les locaux de la Chancellerie d’Etat afin de saisir la liste de parrainage en question en vue de vérifications. Une communication interviendra après les premières investigations, d’ici à la fin de la semaine. A ce stade de la procédure, aucune autre information ne sera donnée.

Martiel Courter au coeur

Le délai pour le dépôt des listes pour les élections du 19 octobre au gouvernement jurassien était fixé lundi à 12h00. Le ministre Martial Courtet est candidat à un troisième mandat au gouvernement sur la liste «indépendant».

A la demande du comité directeur de son parti, il s'était retiré de la liste du Centre après un audit qui dénonce la gestion autoritaire de son Département de la formation, de la culture et des sports. Au total, 18 candidats sont en lice pour le Conseil d'Etat jurassien, qui compte cinq membres.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus