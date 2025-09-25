DE
Des listes à double
Des bulletins de vote dans le canton du Jura comportent une erreur

Une erreur a été détectée dans certains carnets de bulletins pour l'élection au Gouvernement jurassien à Courroux-Courcelon. La population est invitée à vérifier son matériel de vote et à signaler toute anomalie à l'administration communale.
Publié: il y a 58 minutes
Des bulletins erronés ont été repérés dans la commune jurassienne de Courroux-Courcelon. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Une erreur a été constatée dans quelques carnets de bulletin distribués dans la commune de Courroux-Courcelon pour l'élection au Gouvernement jurassien. Toute la population est priée de vérifier son matériel de vote.

Une erreur s'est produite à l'imprimerie lors de l'encartage des bulletins pour l'élection à l'exécutif. En conséquence, certains carnets contiennent plusieurs fois la même liste alors que d'autres listes n'y figurent pas. Selon les contrôles qualité de l'imprimerie, cela pourrait concerner moins de 1000 bulletins, indique jeudi le canton dans un communiqué.

Appel à la population

Les électeurs constatant une anomalie dans leur matériel de vote doivent s'annoncer auprès de leur administration communale afin d'obtenir un bulletin conforme. La Chancellerie d'Etat dit regretter vivement cet incident. Elle assure que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir le bon déroulement du scrutin.

Le premier tour des élections au Gouvernement jurassien ainsi que les élections au Parlement se dérouleront le dimanche 19 octobre prochain. Les bulletins parviennent cette semaine aux électeurs.

