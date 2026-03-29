Plusieurs 2e tours des élections vaudoises pourraient être hors-la-loi

Pour ce deuxième tour, des bulletins de vote pourraient outrepasser la loi. En cause, l'absence d'indication claire des partis politiques des candidats, notamment de droite à Morges et Nyon.

En attendant la fermeture des bureaux de vote, découvrez la suite de l'article juste ici.