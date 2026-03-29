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Elections communales vaudoises
Suspense dans plusieurs villes du canton pour le deuxième tour

Ce dimanche, de nombreuses communes vaudoises votent pour élire leurs autorités lors du second tour. A Lausanne, la gauche va rester majoritaire (6-1 actuellement), mais le PLR pourrait atténuer cette hégémonie et grappiller un siège, voire deux.
Publié: 10:23 heures
La Municipalité de Lausanne va forcément changer de visage à l'issue des élections.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
10:23 heures

Plusieurs 2e tours des élections vaudoises pourraient être hors-la-loi

Pour ce deuxième tour, des bulletins de vote pourraient outrepasser la loi. En cause, l'absence d'indication claire des partis politiques des candidats, notamment de droite à Morges et Nyon.

En attendant la fermeture des bureaux de vote, découvrez la suite de l'article juste ici.

Photo: keystone-sda.ch
10:17 heures

Bienvenue dans ce live

Suivez les résultats du second tour des élections communales vaudoises avec Blick. Lausanne, Yverdon, Nyon… vous pourrez retrouver les premières estimations sur notre site peu après midi!

Fin du Live
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