10:23 heures
Plusieurs 2e tours des élections vaudoises pourraient être hors-la-loi
Pour ce deuxième tour, des bulletins de vote pourraient outrepasser la loi. En cause, l'absence d'indication claire des partis politiques des candidats, notamment de droite à Morges et Nyon.
En attendant la fermeture des bureaux de vote, découvrez la suite de l'article juste ici.
10:17 heures
Bienvenue dans ce live
Suivez les résultats du second tour des élections communales vaudoises avec Blick. Lausanne, Yverdon, Nyon… vous pourrez retrouver les premières estimations sur notre site peu après midi!
Fin du Live
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Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement