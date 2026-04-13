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Un évêque a porté plainte
Deux prêtres de Bienne suspendus pour suspicion d'abus

Deux prêtres de Bienne sont accusés d'infractions sexuelles envers un adulte, selon le diocèse de Bâle. L'évêque Felix Gmür a déposé une plainte contre eux dès novembre derniers.
Publié: il y a 6 minutes
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Deux prêtres de Bienne sont accusés d'abus sur adultes. (Image d'illustration)
Photo: Keystone

Un nouveau cas d'abus occupe le diocèse de Bâle. L'évêque Felix Gmür, responsable de la paroisse concernée, a porté plainte contre deux prêtres de Bienne pour des infractions à l'intégrité sexuelle d'une personne adulte. Le parquet du Jura bernois-Seeland a confirmé lundi à Keystone-ATS le dépôt des plaintes, revenant sur un article paru dimanche dans la Sonntagszeitung. La présomption d'innocence s'applique aux deux prêtres.

L'évêque Felix Gmür avait déjà porté plainte contre les accusés en novembre dernier, a précisé le diocèse de Bâle à Keystone-ATS. Ils ont été suspendus de leurs fonctions en mars. Un porte-parole du diocèse a justifié le fait qu'ils soient restés en service jusqu'à cette date par la conservation des preuves par la justice.

Le diocèse, l’Église cantonale et la paroisse n’auraient pas dû informer les accusés de la plainte avant le premier interrogatoire: «Toute forme de communication avant cela aurait constitué une entrave à l’autorité publique.» Après l’interrogatoire, les prêtres ont été «immédiatement» suspendus et toutes les instances concernées informées.

163 signalements

Au cours des deux années qui ont suivi la publication de l’étude sur les abus dans l’Eglise catholique, le centre de signalement indépendant pour les agressions sexuelles du diocèse de Bâle a reçu au total 163 signalements. Sont enregistrés comme tels tous les contacts concernant une agression présumée. Cette évaluation date de septembre dernier.

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L'étude de l'Université de Zurich de septembre 2023 a montré que des prêtres et des religieux avaient commis plus de 1000 cas d'abus sexuels en Suisse depuis 1950, avec un nombre élevé de cas non signalés. Une deuxième étude est en cours depuis début 2024. Les résultats devraient être présentés en 2027.

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