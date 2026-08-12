La police vaudoise lance un avis de disparition pour un homme de 61 ans, Yong Deok. Fragile psychologiquement, il n'est pas revenu à son domicile à Ecublens depuis le 6 août.

Un sexagénaire à la psychologie fragile disparaît à Ecublens

Un sexagénaire à la psychologie fragile disparaît à Ecublens

Léo Michoud Journaliste Blick

Un sexagénaire n'a plus donné de nouvelles depuis le jeudi 6 août. Ce mercredi 12 août, la police cantonale vaudoise lance un avis de recherche pour Yong Deok C.

L'homme d'origine asiatique de 61 ans n’est pas rentré de l’endroit où il logeait à Ecublens (VD). «Les recherches n’ont pas permis de le retrouver pour l’instant», déplore la police à propos de l'homme «fragile psychologiquement».

Un mètre 68 et les cheveux gris

Son signalement partagé par la police est le suivant: 168 cm, teint doré, corpulence mince, yeux bruns, cheveux gris/blanc et courts. Il n’y a pas de description quant aux vêtements qu’il pourrait porter.

«Toutes les personnes ayant remarqué cet homme, ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche», communiquent les autorités.