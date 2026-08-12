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Avis de recherche révoqué
Le sexagénaire à la psychologie fragile retrouvé à Ecublens

La police vaudoise avait lancé un avis de disparition pour un homme âgé de 61 ans. Fragile psychologiquement, il a été retrouvé sain et sauf.
Publié: 12.08.2026 à 15:34 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 17:15 heures
La police vaudoise avait émis un avis de recherche pour un homme âgé de 61 ans.
Photo: Shutterstock
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Léo MichoudJournaliste Blick

Un sexagénaire n'avait plus donné de nouvelles depuis le jeudi 6 août. Ce jeudi 13 août, la police cantonale vaudoise précise que l'homme a été retrouvé sain et sauf. «Les recherches n’ont pas permis de le retrouver pour l’instant», déplorait mercredi la police à propos de l'homme «fragile psychologiquement».

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