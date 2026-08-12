La police vaudoise avait lancé un avis de disparition pour un homme âgé de 61 ans. Fragile psychologiquement, il a été retrouvé sain et sauf.

Le sexagénaire à la psychologie fragile retrouvé à Ecublens

Le sexagénaire à la psychologie fragile retrouvé à Ecublens

Léo Michoud Journaliste Blick

Un sexagénaire n'avait plus donné de nouvelles depuis le jeudi 6 août. Ce jeudi 13 août, la police cantonale vaudoise précise que l'homme a été retrouvé sain et sauf. «Les recherches n’ont pas permis de le retrouver pour l’instant», déplorait mercredi la police à propos de l'homme «fragile psychologiquement».