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Décision choc au Saint-Siège
La Fraternité sacerdotale St-Pie X fait recours contre l'excommunication de six évêques

Le Vatican a excommunié six évêques de la Fraternité sacerdotale St-Pie X après des ordinations à Ecône. La Fraternité a suspendu le décret en déposant un recours préliminaire le 11 juillet.
Publié: 14:52 heures
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Le Vatican a excommunié six évêques de la Fraternité sacerdotale St-Pie X après des ordinations à Ecône.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La Fraternité sacerdotale St-Pie X (FSSX) a déposé un recours préliminaire concernant l'excommunication de ses six évêques décidée par le Vatican. Le Saint-Siège avait pris cette décision, le 2 juillet, le lendemain de l'ordination de quatre d'entre eux. Le recours dit préliminaire a été déposé en date du 11 juillet. Il fait écho à la décision prise par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi d'excommunier l'ensemble des évêques de la Fraternité.

Excommuniés par Rome

«Cette démarche, qui constitue le préalable requis avant l’introduction éventuelle d’un recours hiérarchique, a pour effet de suspendre l'exécution du décret, conformément au Code de droit canonique», précise FSSX sur son site Internet.

Mercredi 1er juillet, l’abbé suisse Pascal Schreiber, son homologue américain Michael Goldade et les abbés français Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier avaient été ordonnés évêques, à Ecône (VS). Tous les quatre ont été excommuniés par Rome, le 2 juillet, tout comme les autres évêques de FSSX, l'Espagnol Alfonso de Galarreta et le Valaisan Bernard Fellay.

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