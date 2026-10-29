Ce jeudi, la Suisse fête la 25e Journée du lait à la pause. Des milliers d'enfants, dans écoles et crèches, recevront un verre de lait pendant la récréation.

La Suisse fête les 25 ans de la Journée du lait à la pause

La Suisse fête les 25 ans de la Journée du lait à la pause

Un verre pour tous les enfants

ATS Agence télégraphique suisse

La Journée du lait à la pause a lieu jeudi pour la 25e fois. Dans des écoles et des crèches à travers le pays, des enfants recevront un verre de lait pendant la récréation.

Depuis un quart de siècle, Swissmilk collabore avec l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) pour organiser cette journée dont le but est de faire découvrir aux enfants «l'alimentation, les produits régionaux et l'agriculture», indiquait la faîtière dans un communiqué fin septembre.

Depuis les années 1980, la consommation de lait à boire est en recul en Suisse au profit des produits laitiers transformés comme les boissons lactées, les yogourts et le fromage, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique et de l'Union suisse des paysans.