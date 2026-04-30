Dans la nuit du 24 au 25 avril, la police cantonale vaudoise a interpellé 11 personnes suite à de violentes altercations impliquant des groupes de jeunes. Neuf blessés sont à déplorer, dont deux par arme blanche, et plusieurs victimes ont été transportées au CHUV.

De violentes bagarres ont secoué Echallens et Moudon ce samedi

De violentes bagarres ont secoué Echallens et Moudon ce samedi

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Dans la nuit du 24 au 25 avril, des violences ont éclaté à Moudon et Echallens (VD), impliquant des jeunes, dont plusieurs mineurs. La police cantonale vaudoise rapporte que 11 personnes ont été interpellées après une série d'agressions et bagarres.

Un jeune Syrien de 2008 a été percuté volontairement par une voiture et agressé, tandis qu'un autre jeune Suisse a été poignardé près de la gare. Des armes telles que des couteaux et battes de baseball ont été utilisées.

25 personnes ont été auditionnées et deux suspects sont en détention provisoire. Les prévenus, âgés de 16 à 24 ans et domiciliés à Moudon, sont de diverses nationalités.

Ellen De Meester Journaliste Blick

La nuit du 24 au 25 avril s'est avérée particulièrement violente, dans la région de Moudon (VD). Ainsi que le rapporte un communiqué diffusé ce jeudi par la police cantonale vaudoise, 11 personnes ont été interpellées suite à d'importantes altercations impliquant des groupes de jeunes, dont plusieurs mineurs.

Une première agression, survenue peu après minuit, a eu l'effet d'un véritable déclencheur, provoquant une série de bagarres et de rixes jusqu'aux alentours de 4h du matin. Arrivé à Moudon «pour faire la fête» en compagnie d'un ami, un jeune Syrien né en 2008 a été percuté volontairement par une voiture, avant d'être violenté par ses occupants. La personne qui l'accompagnait, un jeune Suisse du même âge, a également été blessée. Tous deux ont été dépêchés au CHUV, où il a été constaté que leurs jours ne sont pas en danger.

Des jeunes roués de coups

Les centres de Moudon et d'Echallens sont rapidement devenus le théâtre d'une seconde bagarre. Appelée sur place, la police précise en effet que deux jeunes hommes, dont un Suisse né en 2003 et un Syrien né en 2005 ont été «roués de coups par une vingtaine de personnes». L'une des deux victimes souffre malheureusement de fractures au visage et a été prise en charge par des professionnels de la santé pour recevoir «d'importants soins médicaux».

Les altercations se sont ensuite poursuivies aux alentours d'une boîte de nuit, puis vers la gare de Moudon, lorsqu'un Suisse né en 2008 et un Congolais né en 2010 ont tous deux été blessés par arme blanche. L'enquête a pu démontrer que plusieurs autres armes, dont des battes de baseball, des couteaux de tailles variables, des haches et des bâtons télescopiques, retrouvés dans les véhicules des prévenus, ont également été utilisés durant les bagarres.

D'anciens règlements de comptes

Des procédures pénales ont été ouvertes par le Ministère public et le Tribunal des mineurs, alors que 25 personnes ont été auditionnées. L'auteur des coups de couteau et le conducteur de la voiture ayant percuté le jeune Syrien en début de nuit, respectivement âgés de 20 et 21 ans, ont été placés en détention provisoire, précise la police cantonale. Les 11 prévenus sont âgés entre 16 et 24 ans et de nationalités suisse, espagnole, iraquienne, portugaise, kosovare et algérienne. Chacun d'entre eux est domicilié dans la région de Moudon.

«Il ressort des investigations que ces altercations font suite à d’anciens règlements de comptes entre personnes qui se connaissent, ajoute le communiqué. Ces événements ont nécessité l’engagement de nombreuses patrouilles de gendarmerie, d’une patrouille de la Police municipale de Lausanne et des inspecteurs de la police de sûreté vaudoise.»