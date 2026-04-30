DE
FR

9 jeunes ont été blessés
De violentes bagarres ont secoué Echallens et Moudon ce samedi

Dans la nuit du 24 au 25 avril, la police cantonale vaudoise a interpellé 11 personnes suite à de violentes altercations impliquant des groupes de jeunes. Neuf blessés sont à déplorer, dont deux par arme blanche, et plusieurs victimes ont été transportées au CHUV.
Publié: il y a 35 minutes
Neuf personnes ont été blessées, dont deux par arme blanche, tandis que deux prévenus ont été placés en détention provisoire, sur requête du Ministère public.
Photo: Keystone

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Dans la nuit du 24 au 25 avril, des violences ont éclaté à Moudon et Echallens (VD), impliquant des jeunes, dont plusieurs mineurs. La police cantonale vaudoise rapporte que 11 personnes ont été interpellées après une série d'agressions et bagarres.
  • Un jeune Syrien de 2008 a été percuté volontairement par une voiture et agressé, tandis qu'un autre jeune Suisse a été poignardé près de la gare. Des armes telles que des couteaux et battes de baseball ont été utilisées.
  • 25 personnes ont été auditionnées et deux suspects sont en détention provisoire. Les prévenus, âgés de 16 à 24 ans et domiciliés à Moudon, sont de diverses nationalités.
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

La nuit du 24 au 25 avril s'est avérée particulièrement violente, dans la région de Moudon (VD). Ainsi que le rapporte un communiqué diffusé ce jeudi par la police cantonale vaudoise, 11 personnes ont été interpellées suite à d'importantes altercations impliquant des groupes de jeunes, dont plusieurs mineurs. 

Une première agression, survenue peu après minuit, a eu l'effet d'un véritable déclencheur, provoquant une série de bagarres et de rixes jusqu'aux alentours de 4h du matin. Arrivé à Moudon «pour faire la fête» en compagnie d'un ami, un jeune Syrien né en 2008 a été percuté volontairement par une voiture, avant d'être violenté par ses occupants. La personne qui l'accompagnait, un jeune Suisse du même âge, a également été blessée. Tous deux ont été dépêchés au CHUV, où il a été constaté que leurs jours ne sont pas en danger. 

Des jeunes roués de coups

Les centres de Moudon et d'Echallens sont rapidement devenus le théâtre d'une seconde bagarre. Appelée sur place, la police précise en effet que deux jeunes hommes, dont un Suisse né en 2003 et un Syrien né en 2005 ont été «roués de coups par une vingtaine de personnes». L'une des deux victimes souffre malheureusement de fractures au visage et a été prise en charge par des professionnels de la santé pour recevoir «d'importants soins médicaux». 

A lire aussi
Deux hommes arrêtés pour avoir cambriolé six églises
Argent liquide et argenterie
Deux hommes arrêtés pour avoir cambriolé six églises
Malgré les chiens de la police, des malfrats s'enfuient
Enquête dans le canton de Vaud
Malgré les chiens de la police, des malfrats s'enfuient

Les altercations se sont ensuite poursuivies aux alentours d'une boîte de nuit, puis vers la gare de Moudon, lorsqu'un Suisse né en 2008 et un Congolais né en 2010 ont tous deux été blessés par arme blanche. L'enquête a pu démontrer que plusieurs autres armes, dont des battes de baseball, des couteaux de tailles variables, des haches et des bâtons télescopiques, retrouvés dans les véhicules des prévenus, ont également été utilisés durant les bagarres. 

D'anciens règlements de comptes

Des procédures pénales ont été ouvertes par le Ministère public et le Tribunal des mineurs, alors que 25 personnes ont été auditionnées. L'auteur des coups de couteau et le conducteur de la voiture ayant percuté le jeune Syrien en début de nuit, respectivement âgés de 20 et 21 ans, ont été placés en détention provisoire, précise la police cantonale. Les 11 prévenus sont âgés entre 16 et 24 ans et de nationalités suisse, espagnole, iraquienne, portugaise, kosovare et algérienne. Chacun d'entre eux est domicilié dans la région de Moudon. 

«Il ressort des investigations que ces altercations font suite à d’anciens règlements de comptes entre personnes qui se connaissent, ajoute le communiqué. Ces événements ont nécessité l’engagement de nombreuses patrouilles de gendarmerie, d’une patrouille de la Police municipale de Lausanne et des inspecteurs de la police de sûreté vaudoise.» 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus