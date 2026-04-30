Des individus ont pénétré par effraction dans un garage de Palézieux (VD), mercredi soir. L'important dispositif mis en place par la police n'a pas permis de les retrouver.

Malgré les chiens de la police, des malfrats s'enfuient

Malgré les chiens de la police, des malfrats s'enfuient

Que s’est-il passé, ce mercredi 29 avril, à Palézieux, dans le district vaudois de Lavaux-Oron? Selon un témoin qui a contacté Blick à 23h15, un gros déploiement policier était en cours dans la localité. D’après cette source, il y avait «quatre ou cinq voitures le long des routes, avec feu et chiens». Notre informateur imagine: «Sûrement une recherche d’individus…»

Nous avons contacté la police cantonale vaudoise. Confirme-t-elle ces informations? Que faisaient les agents? Y a-t-il un danger pour la population? «Hier soir, vers 22h, des individus ont pénétré par effraction dans un garage de Palézieux, toutefois, aucune voiture n’a été dérobée», répond ce jeudi dans un courriel Alexandre Bisenz, chargé de communication. Il développe: «Les auteurs ont pris la fuite et, malgré un important dispositif mis en place pour les retrouver, ils n’ont pas été retrouvés. Une plainte a été déposée par le directeur du garage.»

Des vols en série

Impossible, à ce stade, de détailler précisément les intentions des malfrats. Il n’est toutefois pas rare que des vols de voitures chez des concessionnaires soient commis en Suisse. C’était encore le cas il y a quelques jours seulement. Dans la nuit de samedi à dimanche, quatre voleurs se sont introduits dans un garage à Morat (FR) et ont dérobé quatre voitures de luxe. Le butin, comprenant une Lamborghini Urus et une Mercedes-AMG, se chiffre en millions de francs.