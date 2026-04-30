Deux hommes arrêtés pour avoir cambriolé six églises

Deux hommes ont été arrêtés au Tessin. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé au moins six églises et un magasin en libre-service au Tessin et dans les Grisons. La police a trouvé de l'argent liquide, de l'argenterie et du matériel de cambriolage.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes de 45 et 41 ans résidant à l'étranger ont été arrêtés, indique jeudi la police cantonale tessinoise. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé de l'argent et des objets liturgiques dans au moins six lieux du Tessin et des Grisons. Ils auraient aussi volé une épicerie en libre-service, souligne la police dans un communiqué.

L'arrestation a eu lieu sur le territoire de Claro, près de Bellinzone. Lors des perquisitions, les autorités ont découvert de l'argent liquide, de l'argenterie et des outils de cambriolage.

A l'issue des procès-verbaux, ils ont été arrêtés et le juge des mesures coercives a confirmé une mesure de privation de liberté. L'enquête devra déterminer la responsabilité éventuelle des deux hommes dans d'autres vols similaires, au Tessin, dans les Grisons mais aussi sur le reste du territoire national.