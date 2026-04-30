DE
FR

Argent liquide et argenterie
Deux hommes arrêtés pour avoir cambriolé six églises

Deux hommes ont été arrêtés au Tessin. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé au moins six églises et un magasin en libre-service au Tessin et dans les Grisons. La police a trouvé de l'argent liquide, de l'argenterie et du matériel de cambriolage.
Publié: 15:16 heures
|
Dernière mise à jour: 15:21 heures
Brissago, au Tessin, et l'église paroissiale «Chiesa dei Santi Pietro e Paolo», le 22 juin 2010. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes de 45 et 41 ans résidant à l'étranger ont été arrêtés, indique jeudi la police cantonale tessinoise. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé de l'argent et des objets liturgiques dans au moins six lieux du Tessin et des Grisons. Ils auraient aussi volé une épicerie en libre-service, souligne la police dans un communiqué.

A lire aussi
Une série de cambriolages dans huit cantons enfin élucidée
Trois hommes arrêtés
Une série de cambriolages dans plusieurs cantons romands enfin élucidée
Des malfrats dérobent des voitures de luxe pour plusieurs millions de francs
Cambriolage à Morat (FR)
Des malfrats dérobent des voitures de luxe pour plusieurs millions de francs

L'arrestation a eu lieu sur le territoire de Claro, près de Bellinzone. Lors des perquisitions, les autorités ont découvert de l'argent liquide, de l'argenterie et des outils de cambriolage.

A l'issue des procès-verbaux, ils ont été arrêtés et le juge des mesures coercives a confirmé une mesure de privation de liberté. L'enquête devra déterminer la responsabilité éventuelle des deux hommes dans d'autres vols similaires, au Tessin, dans les Grisons mais aussi sur le reste du territoire national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus