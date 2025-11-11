DE
FR

Locaux réservés aux Vaudois
Face au crack, Lausanne réorganise tout son dispositif d’aide

La Ville de Lausanne dévoile sa nouvelle stratégie face à la crise du crack. Dès 2026, les locaux d'injection seront réservés aux Vaudois. La municipalité envisage également de regrouper les services sociosanitaires sur un seul site.
Publié: 11:02 heures
Partager
Écouter
La Ville de Lausanne a présenté son nouveau dispositif face à la consommation de drogue, notamment du crack.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Lausanne a dévoilé mardi sa stratégie adaptée de la drogue face à la crise du crack. Elle a décidé de réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois, courant 2026. La Ville étudie aussi le regroupement des prestations sociosanitaires sur un seul site.

Commerçants, élus, riverains demandaient depuis plusieurs mois des actions à la suite de l'ouverture du deuxième Espace de consommation sécurisé (ECS) en plein centre-ville en 2024. C'est notamment l'émergence du crack qui a généré de la violence et de l'insécurité dans le secteur.

«Stratégie drogue»

La Municipalité a aussi annoncé une extension des horaires de l'antenne de la Riponne aux lundis et mardis matins ainsi que durant la pause de la mi-journée. Le soir, elle fermera à 22h00 au lieu de 21h30.

A lire aussi
La Muni de Lausanne promet des mesures aux commerçants de la Riponne
Le local d'injection inquiète
La Muni de Lausanne promet des mesures aux commerçants de la Riponne
«Vous pouvez enfermer tous les dealers, cela ne règle rien»
Interview
Le procureur général réagit
«Vous pouvez enfermer tous les dealers, cela ne règle rien»

Parallèlement, la Ville va renforcer la présence de la police à proximité du local d'injection. Dès le 17 novembre, police et agents de sécurité et d'accueil assureront une présence 24h/24 dans les secteurs nord et sud de la Riponne. La Ville va aussi créer un poste de chargé de la «stratégie drogue».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus