La Ville de Lausanne dévoile sa nouvelle stratégie face à la crise du crack. Dès 2026, les locaux d'injection seront réservés aux Vaudois. La municipalité envisage également de regrouper les services sociosanitaires sur un seul site.

La Ville de Lausanne a présenté son nouveau dispositif face à la consommation de drogue, notamment du crack. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Lausanne a dévoilé mardi sa stratégie adaptée de la drogue face à la crise du crack. Elle a décidé de réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois, courant 2026. La Ville étudie aussi le regroupement des prestations sociosanitaires sur un seul site.

Commerçants, élus, riverains demandaient depuis plusieurs mois des actions à la suite de l'ouverture du deuxième Espace de consommation sécurisé (ECS) en plein centre-ville en 2024. C'est notamment l'émergence du crack qui a généré de la violence et de l'insécurité dans le secteur.

«Stratégie drogue»

La Municipalité a aussi annoncé une extension des horaires de l'antenne de la Riponne aux lundis et mardis matins ainsi que durant la pause de la mi-journée. Le soir, elle fermera à 22h00 au lieu de 21h30.

Parallèlement, la Ville va renforcer la présence de la police à proximité du local d'injection. Dès le 17 novembre, police et agents de sécurité et d'accueil assureront une présence 24h/24 dans les secteurs nord et sud de la Riponne. La Ville va aussi créer un poste de chargé de la «stratégie drogue».