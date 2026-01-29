DE
Drame de Crans-Montana
Le Ministère public valaisan ouvre une troisième procédure pénale

Une troisième procédure pénale liée au drame de Crans-Montana cible un ancien chargé de sécurité. Il sera auditionné à Sion le 9 février pour des manquements constatés en 2018 et 2019.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
ATS Agence télégraphique suisse

Après les gérants du bar «Le Constellation», Jessica et Jacques Moretti, une troisième procédure pénale a été ouverte par le Ministère public valaisan mercredi dans le cadre du drame de Crans-Montana. Elle touche un ancien chargé de sécurité de la commune.

«Je vous confirme que mon client est cité à comparaitre pour le 9 février prochain en qualité de prévenu», a indiqué l'avocat David Aïoutz jeudi matin à Keystone-ATS, confirmant une information de la RTS. «Il n’y aura, à ce stade, pas d’autre déclaration.»

Auditionné en février

L'homme était en poste à Crans-Montana lors des contrôles de sécurité réalisés en 2018 et 2019. Par deux fois, ses recommandations n'avaient pas été appliquées par le gérant. L'homme sera auditionné dans les locaux du Ministère public à Sion.

La procédure va permettre de déterminer d’éventuelles responsabilités pénales en lien avec les manquements constatés dans le bar, à la suite de l’incendie du 1er janvier. Jessica et Jacques Moretti demeurent, pour leur part, sous le régime des mesures de substitution à la détention provisoire décidée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC).

