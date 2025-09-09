DE
Dix millions de francs
Le Grand Conseil approuve un décret d'urgence en faveur de Blatten

Le Parlement valaisan soutient unanimement une aide de 10 millions de francs pour Blatten. Ce décret, qui entrera en vigueur dès sa publication, permettra de répondre rapidement aux besoins urgents de la commune.
Publié: il y a 54 minutes
Le Grand Conseil valaisan est entré en matière tant sur le décret en faveur de Blatten que sur un soutien à hauteur de 10 millions de francs (photo d'archives).
Photo: LAURENT MERLET
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil valaisan s'est montré unanime, mardi, à l'occasion de l'entrée en matière au sujet du décret en faveur de la commune de Blatten. Le Parlement a également soutenu l'octroi d'un crédit supplémentaire au budget 2025 de 10 millions de francs.

Cette contribution de solidarité doit permettre de satisfaire rapidement et sans formalité aux besoins les plus urgents de la population et des entreprises du lieu, raison pour laquelle le principe de subsidiarité ne sera pas appliqué.

Crédit supplémentaire de 10 millions

Le décret entrera en vigueur dès sa publication sur la plateforme en ligne sur le site officiel du canton du Valais. Cet acte législatif ne pouvant être différé.

Le gouvernement a également sollicité auprès du Parlement, un crédit supplémentaire de 10 millions de francs sur l’exercice 2025 pour financer cette aide. Ce montant est entièrement compensé par une recette équivalente issue des bénéfices générés par la Loterie romande, via sa délégation valaisanne, au profit du Fonds de secours mis à disposition du Conseil d'Etat pour des actions de solidarité.

