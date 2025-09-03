DE
FR

Active sur plusieurs fronts
L'armée a engagé jusqu'à 90 militaires pour aider à Blatten (VS)

A la suite de l'effondrement du glacier de Birch à Blatten (VS) le 28 mai, l'armée suisse est intervenue en soutien du canton du Valais. Jusqu'à 90 militaires ont été mobilisés.
Publié: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
L'armée a été mobilisée après l'effondrement du glacier de Birch.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après l'effondrement du glacier de Birch sur le village de Blatten (VS) le 28 mai, l'armée suisse est intervenue en soutien du canton du Valais. Elle a engagé simultanément un maximum de 90 militaires, professionnels et miliciens, selon un rapport approuvé mercredi par le Conseil fédéral.

A lire aussi
«La Confédération veut économiser sur la prévention des risques naturels. C'est inadmissible»
Interview
Un expert sonne l’alerte
Evacuer les montagnes au moindre risque naturel serait un désastre
Les accès routiers à Blatten seront bientôt rétablis
Une mesure exceptionnelle
Les accès routiers à Blatten seront bientôt rétablis

Ces militaires ont accumulé 536 jours de service et 31 heures de vol, indique un rapport destiné au Parlement. L'armée est intervenue du 29 mai au 26 juin aux côtés des forces d'intervention cantonales. Elle a ensuite poursuivi les prestations de déblaiement à Blatten jusqu'au 11 août.

Active dans plusieurs secteurs

L'engagement ayant dépassé trois semaines et l'urgence de la situation n'ayant pas permis une approbation préalable par le Parlement, le Conseil fédéral est tenu de soumettre un rapport, écrit-il dans un communiqué.

L'armée a apporté son aide dans les domaines du pompage d'eau, de l'éclairage de la zone sinistrée, du déblaiement de boue et de débris, de la régulation du trafic, de l'observation nocturne, ainsi que du transport aérien et des vols de reconnaissance. La collaboration avec les autorités civiles impliquées s'est bien déroulée, note encore le gouvernement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus