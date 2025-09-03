Publié: il y a 31 minutes

A la suite de l'effondrement du glacier de Birch à Blatten (VS) le 28 mai, l'armée suisse est intervenue en soutien du canton du Valais. Jusqu'à 90 militaires ont été mobilisés.

L'armée a engagé jusqu'à 90 militaires pour aider à Blatten (VS)

L'armée a été mobilisée après l'effondrement du glacier de Birch. Photo: KEYSTONE

Après l'effondrement du glacier de Birch sur le village de Blatten (VS) le 28 mai, l'armée suisse est intervenue en soutien du canton du Valais. Elle a engagé simultanément un maximum de 90 militaires, professionnels et miliciens, selon un rapport approuvé mercredi par le Conseil fédéral.

Ces militaires ont accumulé 536 jours de service et 31 heures de vol, indique un rapport destiné au Parlement. L'armée est intervenue du 29 mai au 26 juin aux côtés des forces d'intervention cantonales. Elle a ensuite poursuivi les prestations de déblaiement à Blatten jusqu'au 11 août.

Active dans plusieurs secteurs

L'engagement ayant dépassé trois semaines et l'urgence de la situation n'ayant pas permis une approbation préalable par le Parlement, le Conseil fédéral est tenu de soumettre un rapport, écrit-il dans un communiqué.

L'armée a apporté son aide dans les domaines du pompage d'eau, de l'éclairage de la zone sinistrée, du déblaiement de boue et de débris, de la régulation du trafic, de l'observation nocturne, ainsi que du transport aérien et des vols de reconnaissance. La collaboration avec les autorités civiles impliquées s'est bien déroulée, note encore le gouvernement.