Une mesure exceptionnelle
Les accès routiers à Blatten seront bientôt rétablis

Le Conseil d'Etat valaisan active la clause générale de police pour rétablir les accès routiers à Blatten. Cette mesure exceptionnelle vise à restaurer les liaisons essentielles pour la population, le tourisme et l'agriculture dans la région touchée par un éboulement.
Publié: 16:40 heures
Le Conseil d'Etat valaisan active la clause générale de police pour rétablir les accès routiers à Blatten
Le Conseil d'Etat valaisan a choisi d'actionner la clause générale de police. Le but est de rétablir les accès routiers et la desserte des hameaux d'Eisten, de Fafleralp, de Weissenried, tous situés sur la commune de Blatten.

Cette possibilité peut être actionnée lorsque l’ordre public, à savoir la sécurité de l’Etat, des personnes et des biens, ainsi que la santé et la tranquillité publiques sont menacées d’une atteinte grave et impossible à détourner autrement.

En l'occurrence, la clause de police s'appliquera aux études et à la construction d'une route d'urgence entre Netzbord et Weissenried, d'une route cantonale de remplacement entre Weissenried et Eisten, d'un raccordement à la route de Fafleralp et d'un téléphérique provisoire reliant Wiler à Weissenried. Elle couvre également les études nécessaires à la reconstruction de la route cantonale reliant Wiler à Blatten ainsi que les analyses géologiques et de dangers naturels liés à ces chantiers.

Possible téléphérique provisoire

«La réouverture de ces liaisons est essentielle à la remise en service des quatre centrales hydroélectriques épargnées par l’éboulement, dont les conduites doivent être remplacées, ainsi qu’au retour de la population et à la reprise du tourisme, tout comme au maintien de l’agriculture et à l’accès aux exploitations d’alpage», résume le Conseil d'Etat dans un communiqué diffusé mercredi.

Ces projets de régularisation sont à déposer d’ici fin 2027 pour les routes et fin 2029 pour le téléphérique provisoire, si ce dernier devait se réaliser. Cette option n'a pas encore été tranchée par le Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'Exécutif cantonal a confirmé qu'il injecterait 1 million de francs dans la construction d'un hôtel temporaire à Lauchernalp, dont l'ouverture est prévue pour le mois de décembre.

