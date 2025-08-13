Au menu de ce mercredi 13 août: le retour à Blatten, le potentiel deal entre la Swiss et Lufthansa, la galère des salons de manucure, la vision de l'ambassadeur d'Israël en Suisse et pour finir Albert Rösti à Genève.

Les habitants de Blatten pourraient retourner dans leur village d'ici 2029. Photo: KEYSTONE

Une partie de la Suisse romande continuera à avoir chaud ce mercredi 13 août. Du côté des news, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actualités suisses qui vont compter aujourd'hui. C'est parti:

1 L'espoir d'un retour dès 2029 à Blatten

Les projets pour le village de Blatten (VS), touché par un éboulement, sont en bonne voie. Les habitants devraient pouvoir regagner leur village natal en 2029, indiquent le «Walliser Bote» et la «Neue Zürcher Zeitung» après une assemblée communale sur l’avenir de la localité. Initialement, le retour était prévu pour 2030. La raison de cette accélération serait un délai lié au versement des indemnités d’assurance. Jusqu’à présent, les projets sont en avance sur le calendrier, selon les propos du président de la commune de Blatten, Matthias Bellwald dans le «Walliser Bote». La «NZZ» en ligne souligne que ce calendrier contraste avec les nombreuses incertitudes entourant la reconstruction, notamment parce que le petit sommet du Nesthorn continue de s’effriter.

2 Pour ses Boeing, Lufthansa pense à un passage par la Suisse

La compagnie aérienne Lufthansa envisage de traiter ses achats de Boeing via la Suisse. Il s’agit d’une proposition parmi plusieurs autres destinées à mettre en place une «comptabilité commerciale créative» vis-à-vis des Etats-Unis écrivent les titres alémaniques de Tamedia. Si Lufthansa décidait d’opter pour cette solution, aucun appareil supplémentaire ne serait construit aux Etats-Unis. Le président américain Donald Trump pourrait néanmoins interpréter cela comme un succès, estimant que le déficit commercial avec la Suisse aurait été réduit. Il n’y aurait pas de conséquences directes pour Swiss et ses passagers. Lufthansa prévoit la livraison, au cours des sept prochaines années, d’avions Boeing pour une valeur de plus de 21 milliards de francs suisses, sans compter les rabais importants accordés pour les gros volumes. L’idée d’un traitement via la Suisse était déjà à l’étude chez Lufthansa avant même l’annonce des droits de douane américains à l’importation.

3 Coup dur pour les salons de manucure suisses

Une réglementation européenne reprise par la Suisse a des répercussions sur les quelque 3500 salons de manucure du pays. A partir du 1er septembre, la Suisse interdira le TPO (oxyde de triméthylbenzoyle diphénylphosphine), une substance chimique présente dans certains vernis à ongles, a indiqué le 18 juillet l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Pour les salons, l’élimination de ces produits comme déchets spéciaux représente un coût élevé, selon Blick. En Allemagne, la même loi est interprétée différemment: les salons y sont autorisés à écouler les produits encore en stock.

4 L’ambassadeur d’Israël en Suisse rejette un Etat palestinien

Israël ne doit pas, selon l’ambassadeur israélien en Suisse Tibor Schlosser, céder sans condition aux appels en faveur d’une solution à deux Etats. «Surtout pas maintenant, comme une récompense pour le massacre de masse commis par le Hamas», a déclaré Tibor Schlosser dans un entretien à la «Neue Zürcher Zeitung». Il a précisé tenir ce propos «en tant que Kibboutznik», c’est-à-dire quelqu’un plutôt proche de la gauche en Israël. La «NZZ» s'est penchée sur la position de l'ambassadeur: celui-ci se décrit comme patriote et sioniste. Ouvertement, il ne peut pas s’opposer au gouvernement israélien, mais sur certains points controversés, par exemple l’arrêt des paiements à l’UNRWA, il se montre nuancé.

5 Rösti à l'ONU

Le conseiller fédéral Albert Rösti rejoint ce mercredi Genève et les négociations aux Nations unies pour un accord international contre la pollution plastique. Avec des dizaines de ses homologues, il doit tenter de contribuer à une approche plus politique pour régler les divisions entre groupes d'Etats.