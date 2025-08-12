Face à un pic de pollution, Genève rend les transports publics gratuits mercredi et active la circulation différenciée dans le canton. Seuls les véhicules les moins polluants seront autorisés au centre.

Pour contrer la pollution, Genève rend ses transports publics gratuits

Pour faire face à une forte pollution à l’ozone, Genève rend les transports publics gratuits dans tout le canton. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Genève va expérimenter une première suisse mercredi. En raison d'un pic de pollution à l'ozone, les transports publics seront gratuits sur tout le territoire cantonal, a annoncé mardi soir le Département du territoire (DT). La circulation différenciée renforcée est activée.

Hors exceptions, seuls les véhicules dotés des Stick'AIR 0, 1, 2 et 3 seront autorisés à circuler de 06h00 à 22h00 au centre du canton, sous peine d'amende. L'autoroute de contournement de Genève sera limitée à 80 km/h. Ce dispositif sera reconduit en fonction de l'évolution de la situation jusqu'à la fin du pic de pollution, a précisé le département.

Le DT prévoit depuis 2020 que la gratuité des transports est annoncée pour le lendemain lorsqu'un dépassement de la valeur de 180 μg/m3 d'ozone est avéré sur le territoire genevois. Cette condition a été remplie mardi à la station de mesure de Meyrin où celle-ci s'est approchée des 230 μg/m3, a également ajouté le département.