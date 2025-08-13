Dernière mise à jour: il y a 22 minutes

Publié: il y a 49 minutes

Un homme a été mortellement blessé lors d'une dispute à Winterthour. L'auteur présumé a pu être arrêté après une courte fuite.

Un homme tué à Winterthour après une dispute qui tourne mal

1/2 Mardi en fin de journée, un ressortissant brésilien a vraisemblablement tué un Allemand lors d'une dispute dans la zone de Pünten Wyden à Winterthour. Photo: Kantonspolizei Zürich

Gabriel Knupfer

Mardi soir, une dispute entre deux hommes et une femme a dégénéré dans le Püntenareal Wyden à Winterthour. Un Allemand de 51 ans a été mortellement blessé, comme l'a indiqué la police cantonale. L'auteur présumé, âgé de 37 ans, a pris la fuite.

La police cantonale de Zurich et la police municipale de Winterthour se sont lancées à la recherche de cet homme originaire du Brésil. Au petit matin, le suspect a finalement pu être arrêté.

La police cantonale et le procureur chargé des délits graves de violence enquêtent sur les circonstances de l'homicide. Sur les lieux du crime, l'Institut médico-légal de Zurich a prélevé des indices.