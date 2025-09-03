DE
Un plan accepté
La reconstruction de Blatten a désormais sa feuille de route

Le village de Blatten (VS) doit être reconstruit d'ici à 2030 selon une feuille de route désormais adoptée par le Conseil d'Etat valaisan. Le projet a été présenté mercredi à la presse et à la population.
Une feuille de route a été acceptée pour la reconstruction de Blatten (VS).
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

À l’horizon 2030, Blatten (VS) doit renaître. Le Conseil d’État valaisan a adopté une feuille de route pour la reconstruction du village, dévoilée mercredi devant les habitants et la presse. Avec l'adoption de cette feuille de route, il s'agit de «soutenir la commune de Blatten dans sa volonté de reconstruire le village», écrit le canton dans un communiqué.

Le document liste les principales thématiques à traiter, fixe un plan d'action de 69 mesures et propose une gouvernance. Les «aspects liés au financement et aux modifications légales nécessaires pour une reconstruction rapide» sont également abordés. Sur demande du Conseil d'Etat, la feuille de route a été élaborée par un Groupe stratégique présidé par la cheffe du Département des finances et de l'énergie Franziska Biner. Le canton souligne également la collaboration active avec la commune de Blatten.

Le projet de reconstruction a été présenté directement à la population de Blatten et du Lötschental à 18h mercredi.

