Ce dimanche, les électeurs se prononcent aussi sur divers objets cantonaux. Voici un aperçu des résultats dans les cantons romands.

ATS Agence télégraphique suisse

Genève

Le salaire minimum genevois est réduit pour les jobs d'été

Le salaire minimum genevois sera réduit d'un quart pour les jobs d'été. La modification législative est acceptée dimanche en votation par 61,15% de «oui», selon les premiers résultats basés sur le vote par correspondance.

Voulue par la droite, le patronat et le Conseil d'Etat, cette baisse de la rémunération des étudiants 60 jours par année civile au maximum vise à enrayer la diminution des emplois d'été, jugés trop coûteux depuis l'introduction du salaire minimum en novembre 2020. La modification législative était assortie du référendum obligatoire afin de permettre son entrée en vigueur le plus rapidement possible.

A Genève, le salaire minimum se monte cette année à 24,59 francs l'heure, mais la loi prévoit déjà des exceptions pour les contrats d'apprentissage, de stage ou encore de travail pour les jeunes de moins de 18 ans. Avec la baisse votée dimanche et critiquée par la gauche et les syndicats, il s'élèvera à 18,44 pour les jobs dits d'été.

Le quartier des Cherpines à Confignon ne verra pas le jour

Ce dimanche, les Confignonnais refusent massivement le plan localisé de quartier (PLQ) des Cherpines, avec près de 64% de «non», selon les résultats provisoires.





Dans l'objectif de répondre à la pénurie de logements, les Genevois avaient accepté en 2011 de déclasser 58 hectares à cheval entre les communes de Confignon et de Plan-les-Ouates. Le projet prévoyait le développement mixte de près de 3700 logements, dont un millier est en cours de construction dans le quartier du Rolliet, à Plan-les-Ouates.

Sur les 2700 autres logements prévus dans le quartier des Cherpines, 300 doivent voir le jour à Plan-les-Ouates et 2400 devaient voir le jour à Confignon. Les deux communes avaient donné un préavis favorable au PLQ d'ensemble, qui définit les grandes orientations d'aménagement du quartier, mais cette décision avait fait l'objet d'un référendum dans la seconde commune.