«Ajustement de l'organisation»
Deux horlogeries neuchâteloises licencient plus de 20 employés

Le groupe Sowind, qui réunit les marques horlogères neuchâteloises Ulysse Nardin et Girard-Perregaux, annonce mardi avoir licencié 26 personnes sur un total d'environ 300 employés en Suisse. Il met en avant le ralentissement dans certains segments du luxe.
Sowind justifie les suppressions d'emplois chez Ulyssse Nardin et Girard-Perregaux par le ralentissement de certains secteurs du luxe, lequel nécessite d'adapter l'organisation (archives).
Photo: ANTHONY ANEX
ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe Sowind, qui regroupe les marques horlogères neuchâteloises Ulysse Nardin et Girard-Perregaux, a annoncé mardi avoir licencié 26 collaborateurs sur environ 300 employés en Suisse. Il invoque un ralentissement touchant certains segments du marché du luxe.

Cette décision «n'a rien à voir avec les droits de douane» de 39% imposés par les Etats-Unis sur les exportations suisses en août dernier et qui ont été ramenés à 15% en novembre, a toutefois affirmé une porte-parole de Sowind à AWP, après que les suppressions d'emplois aient été annoncées par le quotidien neuchâtelois «Arcinfo». «Il s'agit d'un ajustement de l'organisation» du groupe, a ajouté la porte-parole. «Face au ralentissement observé dans certains segments du luxe, Sowind Group adapte son organisation dans une vision de long terme», est-il précisé dans un communiqué.

410 collaborateurs dans le monde

Fondée en 1791, la maison Girard-Perregaux est basée à La Chaux-de-Fonds, alors qu'Ulysse Nardin, créée en 1946, se trouve au Locle. Les deux marques, qui produisent leurs propres mouvements, ont été réunies en janvier 2022 au sein d'une structure devenue indépendante lors de leur vente par le groupe français de luxe Kering.

Sowind dit compter 410 collaborateurs à travers le monde. Selon Arcinfo, le ralentissement général dans l'horlogerie avait déjà donné lieu à la réduction des horaires de travail à la fin de l'an dernier, mais pas à des plans de licenciements étendus.

