Deux cambrioleurs arrêtés à Schmitten grâce à deux chiens

Grâce au flair de deux chiens policiers, les enquêteurs ont pu suivre la piste des individus. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de vendredi à samedi, une tentative de vol dans une bijouterie à Schmitten, dans le canton de Fribourg, a été contrecarrée, a annoncé la police cantonale. Les deux suspects ont été interpellés grâce à l’intervention décisive de deux chiens policiers.

Samedi vers 01h00, la police a été informée de la tentative de cambriolage. Plusieurs patrouilles et la section canine ont rapidement été dépêchées sur place et ont mis en place un dispositif de recherche.

Grâce au flair de «Phil» et «Polly», deux chiens policiers, les enquêteurs ont pu suivre la piste des deux individus. Un homme de 17 ans et une adolescente de 15 ans ont ainsi été interpellés dans un champ. Ils ont été placés en détention provisoire et une enquête est en cours.