Bus vandalisés, conteneurs incendiés
Des violences urbaines secouent Lausanne!

Des individus ont allumé des feux et saccagé un bus, ce dimanche soir, non loin de là où un adolescent a trouvé la mort en essayant d'échapper à la police.
La tension est montée dimanche soir dans les rues de Lausanne, où des scènes de révolte ont éclaté dimanche soir.
Antoine Hürlimann, Diego Buccino

Il fait chaud, très chaud à Lausanne. Des scènes de violences urbaines sont en cours dans le quartier de Prélaz, ce dimanche à 22 h, constate Blick, qui suit les événements sur place. Plusieurs conteneurs ont été placés au milieu de la route avant d'être incendiés. 

Lausanne s'embrase

Un bus des transports publics a été complètement saccagé. À l'heure où ces lignes sont écrites, une vingtaine de jeunes – dont certains ont le visage masqué – sont toujours sur place. Face à eux, à une centaine de mètres, des agents de police en tenue antiémeute.

La raison de cette explosion de colère? Dans la nuit de samedi à dimanche, un adolescent est décédé à Lausanne après avoir perdu le contrôle de son scooter alors qu’il tentait d’échapper à la police. Depuis, la tension monte, non loin de la rue où il a tragiquement trouvé la mort, là où des personnes sont venues déposer des fleurs plus tôt dans la journée pour lui rendre hommage.

Contactée dans la soirée, la police de la capitale vaudoise confirme qu’« il y a eu des manifestations », mais précise qu’aucune revendication n’a été formulée pour l’heure. Les forces de l’ordre disent ne pas être en mesure d’expliquer les raisons exactes de ces débordements.

